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Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана

Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана

Председатель комитета парламента Грузии воздержался называть сроки завершения процесса делимитации 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T22:12+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Грузии и Азербайджану удалось согласовать 70% границы в рамках процесса делимитации, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Общая протяженность грузинско-азербайджанской границы составляет 480 километров, из них согласованы 314 километров. Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам, на одном из которых расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона. При этом председатель комитета воздержался называть сроки завершения процесса делимитации. "Я не могу сказать, когда этот процесс может быть завершен, хотя у нас есть позитивные ожидания, основанные на тех отношениях, которые у нас есть на сегодня с нашим другом и стратегическим партнером Азербайджаном. Надо ждать и следовать этому процессу", – сказал Николоз Самхарадзе. В то же время посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что вопрос Давид-Гареджи будет решен "позитивно". В апреле 2019 года обострилась обстановка вокруг грузино-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно – части древнейшего грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на несогласованном участке границы. После восьмилетнего перерыва, в мае 2020 года, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации грузинско-азербайджанской границы. Эти работы начались в 1996 году.Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей. Он расположен в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси и занимает территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII—XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, азербайджан, давид-гареджи, грузино-азербайджанские отношения