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Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана
Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана
Председатель комитета парламента Грузии воздержался называть сроки завершения процесса делимитации 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T22:12+0400
2023-12-29T22:12+0400
2023-12-29T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Грузии и Азербайджану удалось согласовать 70% границы в рамках процесса делимитации, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Общая протяженность грузинско-азербайджанской границы составляет 480 километров, из них согласованы 314 километров. Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам, на одном из которых расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона. При этом председатель комитета воздержался называть сроки завершения процесса делимитации. "Я не могу сказать, когда этот процесс может быть завершен, хотя у нас есть позитивные ожидания, основанные на тех отношениях, которые у нас есть на сегодня с нашим другом и стратегическим партнером Азербайджаном. Надо ждать и следовать этому процессу", – сказал Николоз Самхарадзе. В то же время посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что вопрос Давид-Гареджи будет решен "позитивно". В апреле 2019 года обострилась обстановка вокруг грузино-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно – части древнейшего грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на несогласованном участке границы. После восьмилетнего перерыва, в мае 2020 года, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации грузинско-азербайджанской границы. Эти работы начались в 1996 году.Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей. Он расположен в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси и занимает территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII—XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, азербайджан, давид-гареджи, грузино-азербайджанские отношения
новости, политика, грузия, азербайджан, давид-гареджи, грузино-азербайджанские отношения
Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана
22:12 29.12.2023 (обновлено: 23:52 29.12.2023)
Председатель комитета парламента Грузии воздержался называть сроки завершения процесса делимитации
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Грузии и Азербайджану удалось согласовать 70% границы в рамках процесса делимитации, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
Общая протяженность грузинско-азербайджанской границы составляет 480 километров, из них согласованы 314 километров. Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам, на одном из которых расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.
"Что касается делимитации грузино-азербайджанской границы, то согласовано около 70% границы, идет работа по согласованию остальных 30%. Однако процесс делимитации такой: пока не будет достигнуто 100% согласие, никакого соглашения о делимитации не подписывается. Соответственно, у нас есть прогресс и потихоньку движемся вперед", – сказал Самхарадзе.
При этом председатель комитета воздержался называть сроки завершения процесса делимитации.
"Я не могу сказать, когда этот процесс может быть завершен, хотя у нас есть позитивные ожидания, основанные на тех отношениях, которые у нас есть на сегодня с нашим другом и стратегическим партнером Азербайджаном. Надо ждать и следовать этому процессу", – сказал Николоз Самхарадзе.
В то же время посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что вопрос Давид-Гареджи будет решен "позитивно".
"Вопрос Давид-Гареджи обязательно будет решен, как это полагается двум странам-друзьям и стратегическим партнерам. Результат обязательно будет. Давайте не будем опережать события. У нас есть позитив, о котором я пока не могу говорить, и этот вопрос обязательно будет решен", – сказал Патарадзе.
В апреле 2019 года обострилась обстановка вокруг грузино-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно – части древнейшего грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на несогласованном участке границы.
После восьмилетнего перерыва, в мае 2020 года, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации грузинско-азербайджанской границы. Эти работы начались в 1996 году.
Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей. Он расположен в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси и занимает территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа.
Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII—XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.