https://sputnik-georgia.ru/20231229/nam-komfortno--lelo-sozdaet-koalitsiyu-s-eks-liderom-natsdvizheniya-k-vyboram-v-gruzii-285321788.html

Нам комфортно – "Лело" создает коалицию с экс-лидером "Нацдвижения" к выборам в Грузии?

Нам комфортно – "Лело" создает коалицию с экс-лидером "Нацдвижения" к выборам в Грузии?

Пока не решено, будут ли политики участвовать в выборах в составе одной партии или нет 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T11:32+0400

2023-12-29T11:32+0400

2023-12-29T12:02+0400

политика

грузия

новости

мамука хазарадзе

ника мелия

бидзина иванишвили

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Видение оппозиционной партии "Лело для Грузии" и экс-председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия совпадают, поэтому объединение к предстоящим парламентским выборам осенью 2024 года не исключено, заявил председатель "Лело" Мамука Хазарадзе. О намерении стратегического партнерства с Мелия, который уже объявил об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать свою политическую силу, Хазарадзе заявил еще во вторник. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на парламентских выборах осенью 2024 года. На вопрос, будет ли Мелия в списке "Лело", Хазарадзе ответил, что у "Лело" будет стратегическое партнерство с Мелия. Оппозиционные избиратели увидят, что есть две партии: партия Мелия и с другой стороны – "Лело", которые договорились об управлении страной, составе правительства. А затем нужно решать – Мелия и "Лело" раздельно идут на выборы или нет, отметил Хазарадзе. В грузинской оппозиции называют единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной.Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, ника мелия, бидзина иванишвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024