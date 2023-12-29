https://sputnik-georgia.ru/20231229/narodnye-primety-na-danilov-den-2023-chto-nelzya-delat-30-dekabrya-285326724.html

Народные приметы на Данилов день 2023: что нельзя делать 30 декабря?

Народные приметы на Данилов день 2023: что нельзя делать 30 декабря?

Православная церковь 30 декабря поминает пророка Даниила, жившего за 600 лет до Рождества Христова, и преподобного Даниила Нивертского, исповедника, погибшего... 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T17:15+0400

2023-12-29T17:15+0400

2023-12-29T17:15+0400

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В народном календаре 30 декабря называют Данилов день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Данилов день: о народных приметах 30 декабря читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Данилов день заниматься рукоделием, особенно пришивать пуговицы, чтобы избежать проблем в личной жизни. Нельзя 30 декабря опаздывать и жаловаться на жизнь – по приметам можно упустить счастье и привлечь болезни. В Данилов день нельзя суетиться и рисковать – это плохая примета, сулящая проблемы. По народным приметам нельзя 30 декабря целовать спящих детей – они могут серьезно заболеть или потерять память. Народные приметы По народным приметам в мае месяце будет такая же погода, как и в Данилов день. Святки будут теплыми, если в Данилов день деревья инеем покрылись, а если 30 декабря с утра туманно и пасмурно – это верная примета, что на Крещение Господне повалит снег. Пчелы летом будут активно роиться, если в Данилов день поднимется снежная буря, а если 30 декабря солнечно, но морозно – это примета, что грибов в летний сезон будет мало. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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