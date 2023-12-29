https://sputnik-georgia.ru/20231229/natsbank-gruzii-budet-rabotat-v-shtatnom-rezhime-3-5-yanvarya-285333528.html

Нацбанк Грузии будет работать в штатном режиме 3-5 января

Нацбанк Грузии будет работать в штатном режиме 3-5 января

Премьер-министр Грузии объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно 29.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Денежные и платежные операции Национального банка Грузии будут осуществляться в обычном режиме в новогодние выходные 3-5 января, говорится в сообщении Нацбанка. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно. При этом, по постановлению правительства, отдыхать не будут те, чья работа является "острой необходимостью для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества". По информации регулятора, платежные системы и системы расчетов по ценным бумагам, кассовые операции и денежные инструменты Нацбанка будут полностью доступны коммерческим банкам. Соответственно, в течение этого периода пользователи смогут беспрепятственно осуществлять платежные операции. Денежные операции Национального банка будут осуществляться в обычном режиме, включая публикацию индекса TIBR и официального обменного курса. Также в штатном режиме будет работать электронный магазин Музея денег. Все продукты Нацбанка можно будет приобрести только через интернет-магазин. Музей денег Кварели (регион Кахети) будет принимать посетителей с 11 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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