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Нацбанк Грузии будет работать в штатном режиме 3-5 января
Нацбанк Грузии будет работать в штатном режиме 3-5 января
Премьер-министр Грузии объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T20:59+0400
2023-12-29T20:59+0400
2023-12-29T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Денежные и платежные операции Национального банка Грузии будут осуществляться в обычном режиме в новогодние выходные 3-5 января, говорится в сообщении Нацбанка. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно. При этом, по постановлению правительства, отдыхать не будут те, чья работа является "острой необходимостью для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества". По информации регулятора, платежные системы и системы расчетов по ценным бумагам, кассовые операции и денежные инструменты Нацбанка будут полностью доступны коммерческим банкам. Соответственно, в течение этого периода пользователи смогут беспрепятственно осуществлять платежные операции. Денежные операции Национального банка будут осуществляться в обычном режиме, включая публикацию индекса TIBR и официального обменного курса. Также в штатном режиме будет работать электронный магазин Музея денег. Все продукты Нацбанка можно будет приобрести только через интернет-магазин. Музей денег Кварели (регион Кахети) будет принимать посетителей с 11 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, национальный банк грузии, новый год
грузия, новости, экономика, тбилиси, национальный банк грузии, новый год
Нацбанк Грузии будет работать в штатном режиме 3-5 января
Премьер-министр Грузии объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Денежные и платежные операции Национального банка Грузии будут осуществляться в обычном режиме в новогодние выходные 3-5 января, говорится в сообщении Нацбанка.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно. При этом, по постановлению правительства, отдыхать не будут те, чья работа является "острой необходимостью для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества".
"По решению правительства Грузии дни с 3 по 5 января 2024 года объявлены выходными днями. При этом, исходя из важности специфики работы, денежные и платежные операции Нацбанка будут осуществляться в обычном режиме", говорится в сообщении Нацбанка.
По информации регулятора, платежные системы и системы расчетов по ценным бумагам, кассовые операции и денежные инструменты Нацбанка будут полностью доступны коммерческим банкам.
Соответственно, в течение этого периода пользователи смогут беспрепятственно осуществлять платежные операции.
Денежные операции Национального банка будут осуществляться в обычном режиме, включая публикацию индекса TIBR и официального обменного курса.
Также в штатном режиме будет работать электронный магазин Музея денег. Все продукты Нацбанка можно будет приобрести только через интернет-магазин. Музей денег Кварели (регион Кахети) будет принимать посетителей с 11 января 2024 года.