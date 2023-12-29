https://sputnik-georgia.ru/20231229/pozhar-voznik-na-sklade-plastmass-v-tbilisi--285327991.html

Пожар возник на складе пластмасс в Тбилиси

Пожар возник на складе пластмасс в Тбилиси

В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара 29.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Пожар возник на складе пластмасс в районе Варкетили на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями "Рустави 2", на месте мобилизованы представители пожарно-спасательной службы. Ведутся работы по ликвидации пожара.По данным СМИ, склад находится на территории ТЦ "Хуалинг".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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