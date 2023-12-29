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Пожар возник на складе пластмасс в Тбилиси
Пожар возник на складе пластмасс в Тбилиси
В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T16:10+0400
2023-12-29T16:10+0400
2023-12-29T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Пожар возник на складе пластмасс в районе Варкетили на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями "Рустави 2", на месте мобилизованы представители пожарно-спасательной службы. Ведутся работы по ликвидации пожара.По данным СМИ, склад находится на территории ТЦ "Хуалинг".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Пожар возник на складе пластмасс в Тбилиси
16:10 29.12.2023 (обновлено: 16:13 29.12.2023)
В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Пожар возник на складе пластмасс в районе Варкетили на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями "Рустави 2", на месте мобилизованы представители пожарно-спасательной службы.
Ведутся работы по ликвидации пожара.
По данным СМИ, склад находится на территории ТЦ "Хуалинг".