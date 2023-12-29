https://sputnik-georgia.ru/20231229/prezident-gruzii-mozhet-pozvolit-sebe-vse--kobakhidze-o-pomilovanii-saakashvili-285325319.html

Президент Грузии может позволить себе все – Кобахидзе о помиловании Саакашвили

Президент Грузии может позволить себе все – Кобахидзе о помиловании Саакашвили

В правящей партии Грузии уже давно заявляют, что Саломе Зурабишвили примкнула к оппозиционному флангу 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T14:51+0400

2023-12-29T14:51+0400

2023-12-29T15:06+0400

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили все себе позволила, исходя из этого она может позволить себе и помилование осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Президент Грузии уже около года избегает ответа касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция – "Нет и никогда". Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. При этом Кобахидзе не исключает, что Зурабишвили может досрочно подать в отставку для участия в парламентских выборах осенью 2024 года. Ранее Кобахидзе заявил, что план состоит в том, что крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" должна выступить на выборах двумя фронтами. Депутат: Саакашвили – крупнейший преступник в современной истории Грузии>>По словам Кобахидзе, помимо "Нацдвижения", будет еще одно новое объединение, куда с большой вероятностью вместе с Зурабишвили войдет партия "Лело для Грузии, партия экс-премьера Грузии Гахария Гахария "За Грузию", бывший Народный защитник Нино Ломджария, экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также экс-председатель "Нацдвижение" Ника Мелия, который уже объявил об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать свою политическую силу. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Преемника Зурабишвили будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-проценный барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Переведут ли Саакашвили из клиники в тюремную камеру? Ответ Каладзе>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия