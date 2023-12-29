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Сильный ветер в Кахети – десятки жилых домов остались без крыш
Сильный ветер в Кахети – десятки жилых домов остались без крыш
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Сильный ветер снес крыши с десятков жилых домов в районах Телави и Кварели (регион Кахети), сообщают местные СМИ. 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T10:58+0400
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2023-12-29T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Сильный ветер снес крыши с десятков жилых домов в районах Телави и Кварели (регион Кахети), сообщают местные СМИ. Накануне в Кахети скорость ветра достигала более 11 м/с, не обошлось и без жертв. Сильный ветер сорвал железную конструкцию и упал на 79-летнего мужчину в селе Кистаури Ахметского район. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.В результате ветра в Кахети повреждена инфраструктура. До сих пор электроэнергию не получают тысячи абонентов. Специальная комиссия подсчитает ущерб, нанесенный стихией. Работы по ликвидации последствий стихии проходили до поздней ночи. Соответствующие службы в течение дня не могли приступить к работам из-за непогоды и сильного ветра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети
происшествия, новости, грузия, кахети
Сильный ветер в Кахети – десятки жилых домов остались без крыш
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Сильный ветер снес крыши с десятков жилых домов в районах Телави и Кварели (регион Кахети), сообщают местные СМИ.
Накануне в Кахети скорость ветра достигала более 11 м/с, не обошлось и без жертв. Сильный ветер сорвал железную конструкцию и упал на 79-летнего мужчину в селе Кистаури Ахметского район. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.
В результате ветра в Кахети повреждена инфраструктура. До сих пор электроэнергию не получают тысячи абонентов. Специальная комиссия подсчитает ущерб, нанесенный стихией.
Работы по ликвидации последствий стихии проходили до поздней ночи. Соответствующие службы в течение дня не могли приступить к работам из-за непогоды и сильного ветра.