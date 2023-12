https://sputnik-georgia.ru/20231229/v-2023-godu-gruziyu-posetili-bolee-350-inostrannykh-zhurnalistov-285327557.html

В 2023 году Грузию посетили более 350 иностранных журналистов

В 2023 году Грузию посетили более 350 иностранных журналистов

В этом году в Грузии прошло 67 информационных и 13 ознакомительных туров 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T16:55+0400

2023-12-29T16:55+0400

2023-12-29T16:55+0400

туризм

грузия

новости

национальная администрация туризма грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284822586_0:91:3078:1822_1920x0_80_0_0_415b1284d1da5a52d6d75d5e9d605eec.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии в 2023 году приняла более 350 иностранных журналистов, блогеров и туроператоров, сообщает пресс-служба ведомства. Статьи, блоги-сюжеты, видеоролики о туристическом потенциале Грузии подготовили такие известные издания, как The Guardian, Forbes, The Financial Times, Elle, The Times, Marie-Claire, National Geographic, Saveur, Vogue, The Sunday Times, The Huffington Post, Sueddeutsche Zeitung и другие. С материалами, подготовленными о Грузии, смогли ознакомиться миллионы читателей и зрителей по всему миру. Грузия примет один из крупнейших форумов в области делового туризма >>В этом году в целом с помощью Национальной администрации туризма в Грузии прошло 67 информационных и 13 ознакомительных туров. Грузинские туроператоры встретились с иностранными коллегами для продолжения сотрудничества и создания совместных туров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии