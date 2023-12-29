https://sputnik-georgia.ru/20231229/v-2023-godu-gruziyu-posetili-bolee-350-inostrannykh-zhurnalistov-285327557.html
В 2023 году Грузию посетили более 350 иностранных журналистов
В 2023 году Грузию посетили более 350 иностранных журналистов
В этом году в Грузии прошло 67 информационных и 13 ознакомительных туров 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T16:55+0400
2023-12-29T16:55+0400
2023-12-29T16:55+0400
туризм
грузия
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национальная администрация туризма грузии
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии в 2023 году приняла более 350 иностранных журналистов, блогеров и туроператоров, сообщает пресс-служба ведомства. Статьи, блоги-сюжеты, видеоролики о туристическом потенциале Грузии подготовили такие известные издания, как The Guardian, Forbes, The Financial Times, Elle, The Times, Marie-Claire, National Geographic, Saveur, Vogue, The Sunday Times, The Huffington Post, Sueddeutsche Zeitung и другие. С материалами, подготовленными о Грузии, смогли ознакомиться миллионы читателей и зрителей по всему миру. Грузия примет один из крупнейших форумов в области делового туризма >>В этом году в целом с помощью Национальной администрации туризма в Грузии прошло 67 информационных и 13 ознакомительных туров. Грузинские туроператоры встретились с иностранными коллегами для продолжения сотрудничества и создания совместных туров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии
туризм, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии
В 2023 году Грузию посетили более 350 иностранных журналистов
В этом году в Грузии прошло 67 информационных и 13 ознакомительных туров
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии в 2023 году приняла более 350 иностранных журналистов, блогеров и туроператоров, сообщает пресс-служба ведомства.
Статьи, блоги-сюжеты, видеоролики о туристическом потенциале Грузии подготовили такие известные издания, как The Guardian, Forbes, The Financial Times, Elle, The Times, Marie-Claire, National Geographic, Saveur, Vogue, The Sunday Times, The Huffington Post, Sueddeutsche Zeitung и другие.
С материалами, подготовленными о Грузии, смогли ознакомиться миллионы читателей и зрителей по всему миру.
В этом году в целом с помощью Национальной администрации туризма в Грузии прошло 67 информационных и 13 ознакомительных туров.
Грузинские туроператоры встретились с иностранными коллегами для продолжения сотрудничества и создания совместных туров.