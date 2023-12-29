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Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто

Из-за непогоды периодически вводятся ограничение на передвижение транспорта на т. н. Военно-Грузинской дороге 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении грузино-российской границы, закрытое с 22 декабря из-за непогоды, открылось после расчистки дороги, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. На данном этапе движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс осуществляется в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели в одностороннем порядке для грузовиков и автобусов вместимостью больше 30 мест. На данный момент со стороны России въезда в Грузию ожидают более 3,3 тысячи грузовых автомобилей, сколько грузовиков ждет проезда в сторону России неизвестно. Движение для легковых автомобилей было открыто 27 декабря.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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