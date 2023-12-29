https://sputnik-georgia.ru/20231229/vostochnyy-goroskop-2024-u-kogo-iz-znakov-zodiaka-izmenitsya-zhizn-v-god-drakona-285335019.html

Восточный гороскоп 2024: у кого из знаков зодиака изменится жизнь в год Дракона

Восточный гороскоп 2024: у кого из знаков зодиака изменится жизнь в год Дракона

Покровителем 2024 года станет Дракон — символ благородства, чести, благополучия, процветания и мудрости 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T22:38+0400

2023-12-29T22:38+0400

2023-12-29T22:38+0400

справки

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23798/15/237981528_0:143:7361:4283_1920x0_80_0_0_0c626514087b6c8b1ac3601ae9c9b265.jpg

В год Дракона, который по восточному гороскопу символизирует не только мудрость, но и внутреннюю силу, у многих знаков зодиака появится шанс изменить свою жизнь к лучшему. У кого из знаков зодиака по гороскопу изменится жизнь в год Дракона, читайте в Sputnik Грузия. Чья жизнь изменится в год Дракона? Жизнь Тельцов в год Дракона изменится – представителей знака зодиака в 2024 году ждут серьезные изменения как в сфере личной жизни, так и в сфере духовной трансформации. По восточному гороскопу Тельцов ждут перемены в стиле жизни, в убеждениях и понимании собственной сущности. Год Дракона благоприятен для знака зодиака для самоанализа и поиска нового смысла в жизни. По восточному гороскопу жизнь Весов в год Дракона изменится на 360 градусов. Приоритеты и жизненные ориентиры представителей знака зодиака в 2024 году внезапно радикально изменят направление. Весов ждут обновления во всех сферах, в том числе и в личной жизни. У представителей знака зодиака также появится шанс преуспеть в финансовой сфере. По восточному гороскопу Козерогов в год Дракона ждут кардинальные перемены в личных отношениях. Представители знака зодиака смогут в 2024 году, переосмыслив свои ценности в партнерстве, завершить старые отношения, а также встретить важного человека, с которым смогут начать новую жизнь. А для этого Козероги должны открыться новым формам общения и любви. Год Дракона принесет Рыбам кардинальные изменения в семье и домашней жизни. Представители знака зодиака примут важные решения, касающиеся отношений с родственниками, расширения семьи или переезда. Рыбам нужно сконцентрироваться, чтобы быть готовым к новым вызовам в сфере семьи и дома, а также постараться укрепить свои корни. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака