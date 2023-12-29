https://sputnik-georgia.ru/20231229/yurlitsam-v-gruzii-zapretili-finansirovat-partii-285330368.html

Юрлицам в Грузии запретили финансировать партии

Юрлицам в Грузии запретили финансировать партии

Запрет не коснется лишь финансирования проведения лекций, семинаров и других публичных мероприятий 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T19:02+0400

2023-12-29T19:02+0400

2023-12-29T19:02+0400

новости

грузия

антикоррупционное бюро

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/17/283554933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_291ac639607fa1eca6181a6cef567c04.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Запрет на финансирование политических партий в Грузии юридическими лицами официально вступил в силу. Пожертвования являются, наряду с членскими взносами, основной статьей доходов партий в Грузии.Согласно поправкам в закон "О политических объединениях граждан" юридические лица больше не смогут осуществлять пожертвования в пользу партий или предоставлять им услуги в качестве пожертвований. Запрет не коснется лишь финансирования проведения лекций, семинаров и других публичных мероприятий. Пожертвованием по закону считаются материальные или нематериальные блага (в том числе кредиты) и услуги (кроме добровольческих), переданные физическими лицами безвозмездно либо на льготных условиях. Почему юрлицам запретят финансировать партии – пояснение лидера "Грузинской мечты">>После вступления в силу закона партии имеют право получать пожертвования только от граждан Грузии. Максимальный размер пожертвований от физических лиц – 60 тысяч лари в год от одного человека и 1,2 тысячи лари как максимальный взнос для каждого члена партии. Финансирование иностранцами политических партий в Грузии, как и осуществление пожертвований в их пользу, категорически запрещено и карается штрафами. Кроме того, объем расходов партий за год также сократился, и теперь партия может потратить сумму не более 0,04% от годового ВВП. Что считается тратами партии, определяет в Грузии Антикоррупционное бюро. В целом финансирование партий в Грузии складывается из государственного финансирования, пожертвований и членских взносов. Средства от государства получают только те партии, которые преодолели барьер на парламентских выборах или выборах в органы местного самоуправления и имеют своего представителя в этих органах.Курс лари по отношению к доллару США на 29 декабря – 2,693 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, антикоррупционное бюро, парламент грузии