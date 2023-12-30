https://sputnik-georgia.ru/20231230/chto-nelzya-darit-na-novyy-god-drakona-narodnye-primety-285345828.html

Что нельзя дарить на Новый год Дракона? Народные приметы

Что нельзя дарить на Новый год Дракона? Народные приметы

Хозяин наступающего года не выносит все, что выглядит мрачно и связано с недомоганием или печалью 30.12.2023, Sputnik Грузия

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Новый 2024 год вот-вот наступит, соответственно, тема подарков, что кому дарить, актуальна как никогда. Перед тем, как выбрать тот или иной подарок, важно узнать, что по приметам нельзя дарить на Новый год Деревянного Дракона, чтобы не рассердить хозяина наступающего года и привлечь удачу. Что нельзя дарить на Новый год Дракона и какие народные приметы следует принять к сведению, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя дарить на год Дракона При выборе новогоднего презента нужно учитывать множество разных факторов. Не стоит дарить на год Дракона то, что не понравится хозяину года. Такой подарок в Новый год считается плохой приметой. Категорически нельзя дарить в год Дракона подарки, связанные с огнем, так как огненная стихия для хозяина года является его привилегией, и неуважения он не потерпит. Дарить в год Дракона подарки, связанные с лечением болезней. Хозяин наступающего года, который любит блеск и яркость, не выносит все, что выглядит мрачно и связано с недомоганием или печалью. Нельзя дарить любые жидкие презенты, в том числе элитный алкоголь или дорогие духи. Вода гасит внутреннее пламя Дракона, поэтому такой подарок хозяину года не понравится. Дарить что-либо связанное с прошлым, в том числе фотоальбомы, нельзя, так как Дракон является символом будущего. Не оценит Дракон и креативные подарки, такие как прыжки с парашютом или экстремальные туры, так как не любит жесткую энергию. Нельзя дарить в год Дракона ненужные безделушки и вещи, которые будут лишь захламлять пространство в доме. Хозяин года предпочитает практичные вещи. В год Дракона нельзя дарить банные принадлежности, в частности полотенце. Это плохая примета, предсказывающая в доме похороны в скором времени. Что еще нельзя дарить По народным приметам нельзя в Новый год Дракона дарить колющие и режущие презенты – можно привлечь в дом неудачи. Плохая примета дарить в Новый год пустую посуду – она предвещает безденежье. Нельзя дарить жемчуг. Это примета, привлекающая слезы, болезни и потери. Нельзя также дарить носовой платок, так как он символизирует заботы и горести. Плохая примета дарить книгу на Новый год супружеской паре. Это может спровоцировать измену. Часы дарить в Новый год Дракона тоже плохая примета, она предвещает скорую разлуку. По народным приметам пожилым нельзя дарить свечи, полотенца или тапочки. Презент можно истолковать как намек на уход из жизни в наступающем году. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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