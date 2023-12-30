https://sputnik-georgia.ru/20231230/chto-nelzya-delat-na-novyy-god-drakona-2024-plokhie-primety-285343474.html

Что нельзя делать на Новый год Дракона 2024: плохие приметы

Что нельзя делать на Новый год Дракона 2024: плохие приметы

Хозяйкам на заметку - в канун Нового года нельзя делать уборку в доме и готовить в плохом настроении 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T15:22+0400

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справки

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Хозяином 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, следовательно, многих интересует как встречать Новый год, чтобы заслужить благосклонность зодиакального покровителя. Что нельзя делать на Новый год Дракона и какие народные приметы нужно учесть, чтобы наступающий год стал удачным, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать? Нельзя праздновать Новый год Дракона в неубранной квартире. Плохая примета встречать покровителя года без елки – желательно украсить хотя бы еловую ветку. Нельзя в канун Нового года в доме делать уборку – протирать пыль и подметать полы. Согласно приметам, так можно вымести удачу. Также нельзя делать стирку и развешивать белье – по народным приметам, будет трудно отстирать его до белизны. Нельзя Новый год Дракона встречать с долгами или просить в долг накануне праздника. Это тоже то плохая примета, сулящая безденежье. По народным приметам, нельзя готовить блюда для новогоднего стола в плохом настроении, ссориться в Новый год Дракона и оставлять в праздник стол пустым – в доме не будет достатка. В канун Нового года Дракона нельзя заниматься рукоделием, в том числе шить, штопать или пришивать пуговицы – по приметам, можно привлечь в дом проблемы. Также нельзя накануне праздника стричь волосы и ногти. Плохая примета покупать что-то либо для себя или для дома в последний день уходящего года - вещь окажется некачественной. Грустить в Новый год, обижаться, плакать или сожалеть об уходящем годе вслух нельзя – по приметам, наступающий год будет неудачным. Нельзя встречать Новый год Дракона в одиночестве – это плохая примета, можно весь год провести так. Нельзя на новогодний стол подавать крольчатину, так как год Дракона по восточному гороскопу начнется 10 февраля. Дарить на Новый год Дракона алкоголь, сигары, бокалы, пепельницы и зажигалки нельзя. Это плохая примета, так как эти презенты связанны с вредными привычками. Материал подготовлен на основе открытых источников

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