https://sputnik-georgia.ru/20231230/ivanishvili-vozvraschaetsya-v-politiku---tv-285342207.html

Иванишвили возвращается в политику – ТВ

Иванишвили возвращается в политику – ТВ

Часть оппозиции настаивала, что Иванишвили уходил из политики, чтобы управлять страной из-за кулис 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T14:00+0400

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грузия

новости

политика

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ходе съезда выбрала почетным председателем основателя этой политической силы, экс-премьера, миллиардера Бидзину Иванишвили, сообщает телеканал "Имеди".Таким образом, завершивший в начале 2021 года свою политическую деятельность Иванишвили вновь возвращается в политику. Первый раз Иванишвили отказался от политики, и в частности от поста премьер-министра Грузии, в конце 2013 года, то есть спустя год после смены власти Михаила Саакашвили. Вернулся он в политику в 2018 году, но всего на несколько лет. Каждый раз часть оппозиции настаивала на том, что Иванишвили уходил, чтобы управлять страной из-за кулис.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и другие прозападные оппозиционные партии все эти годы утверждали, что Иванишвили – это олигарх, что в стране неформальное правление. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия