https://sputnik-georgia.ru/20231230/polsha-ekstradirovala-v-gruziyu-zaochno-osuzhdennogo-za-zhestokoe-ubiystvo-285344793.html
Польша экстрадировала в Грузию заочно осужденного за жестокое убийство
Польша экстрадировала в Грузию заочно осужденного за жестокое убийство
Злоумышленники ранили мужчину из огнестрельного оружия и сильно избили, в результате чего он скончался 30.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-30T17:26+0400
2023-12-30T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Польша экстрадировала разыскиваемого Грузией по линии Интерпола за лишение человека свободы, групповое умышленное убийство с особой жестокостью и умышленное групповое нанесение легких повреждений, говорится в сообщении грузинской прокуратуры. Мужчина был заочно осужден в Грузии и приговорен к 17 годам тюрьмы. По данным следствия, 2 июля 2020 года он вместе с двумя сообщниками напал на человека и избил, а чтобы пострадавший не оказывал сопротивление, злоумышленник выстрелил ему в ноги и нанес тяжелые повреждения. После этого злоумышленник вместе с сообщниками лишил пострадавшего свободы и отвез на территорию свалки, где ему нанесли несовместимые с жизнью повреждения. Мужчина скончался в тот же день. Следствие также установило, что преступники нанесли увечья отцу убитого. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, польша, интерпол, прокуратура
Польша экстрадировала в Грузию заочно осужденного за жестокое убийство
17:26 30.12.2023 (обновлено: 17:36 30.12.2023)
Злоумышленники ранили мужчину из огнестрельного оружия и сильно избили, в результате чего он скончался
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Польша экстрадировала разыскиваемого Грузией по линии Интерпола за лишение человека свободы, групповое умышленное убийство с особой жестокостью и умышленное групповое нанесение легких повреждений, говорится в сообщении грузинской прокуратуры.
Мужчина был заочно осужден в Грузии и приговорен к 17 годам тюрьмы.
По данным следствия, 2 июля 2020 года он вместе с двумя сообщниками напал на человека и избил, а чтобы пострадавший не оказывал сопротивление, злоумышленник выстрелил ему в ноги и нанес тяжелые повреждения.
После этого злоумышленник вместе с сообщниками лишил пострадавшего свободы и отвез на территорию свалки, где ему нанесли несовместимые с жизнью повреждения. Мужчина скончался в тот же день.
Следствие также установило, что преступники нанесли увечья отцу убитого.