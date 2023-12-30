https://sputnik-georgia.ru/20231230/polsha-ekstradirovala-v-gruziyu-zaochno-osuzhdennogo-za-zhestokoe-ubiystvo-285344793.html

Польша экстрадировала в Грузию заочно осужденного за жестокое убийство

Польша экстрадировала в Грузию заочно осужденного за жестокое убийство

Злоумышленники ранили мужчину из огнестрельного оружия и сильно избили, в результате чего он скончался 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T17:26+0400

2023-12-30T17:26+0400

2023-12-30T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Польша экстрадировала разыскиваемого Грузией по линии Интерпола за лишение человека свободы, групповое умышленное убийство с особой жестокостью и умышленное групповое нанесение легких повреждений, говорится в сообщении грузинской прокуратуры. Мужчина был заочно осужден в Грузии и приговорен к 17 годам тюрьмы. По данным следствия, 2 июля 2020 года он вместе с двумя сообщниками напал на человека и избил, а чтобы пострадавший не оказывал сопротивление, злоумышленник выстрелил ему в ноги и нанес тяжелые повреждения. После этого злоумышленник вместе с сообщниками лишил пострадавшего свободы и отвез на территорию свалки, где ему нанесли несовместимые с жизнью повреждения. Мужчина скончался в тот же день. Следствие также установило, что преступники нанесли увечья отцу убитого. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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