https://sputnik-georgia.ru/20231230/toporom-po-golove---obvinyaemyy-v-popytke-ubiystva-zheny-budet-zhdat-prigovora-za-reshetkoy-285342064.html

Топором по голове – обвиняемый в попытке убийства жены будет ждать приговора за решеткой

Топором по голове – обвиняемый в попытке убийства жены будет ждать приговора за решеткой

Следствие ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T13:45+0400

2023-12-30T13:45+0400

2023-12-30T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Хашурский районный суд отправил за решетку на время следствия обвиняемого в ранении жены кухонным топором в селе Шакшакети в регионе Шида Картли в Восточной Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".Согласно данным телеканала, 23-летняя женщина получила несколько ранений в голову кухонным топором. Пострадавшая находится в больнице.Следствие ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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