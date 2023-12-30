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Топором по голове – обвиняемый в попытке убийства жены будет ждать приговора за решеткой
Топором по голове – обвиняемый в попытке убийства жены будет ждать приговора за решеткой
Следствие ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах 30.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-30T13:45+0400
2023-12-30T13:45+0400
2023-12-30T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Хашурский районный суд отправил за решетку на время следствия обвиняемого в ранении жены кухонным топором в селе Шакшакети в регионе Шида Картли в Восточной Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".Согласно данным телеканала, 23-летняя женщина получила несколько ранений в голову кухонным топором. Пострадавшая находится в больнице.Следствие ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шида картли, восточная грузия
Топором по голове – обвиняемый в попытке убийства жены будет ждать приговора за решеткой
13:45 30.12.2023 (обновлено: 13:49 30.12.2023)
Следствие ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Хашурский районный суд отправил за решетку на время следствия обвиняемого в ранении жены кухонным топором в селе Шакшакети в регионе Шида Картли в Восточной Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".
Согласно данным телеканала, 23-летняя женщина получила несколько ранений в голову кухонным топором. Пострадавшая находится в больнице.
Следствие ведется по факту попытки умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах.