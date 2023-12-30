https://sputnik-georgia.ru/20231230/uvolneniya-v-tbilisskom-teatre-opery-i-baleta---administratsiya-dala-razyasneniya--285345390.html

Увольнения в Тбилисском театре оперы и балета – администрация дала разъяснения

Увольнения в Тбилисском театре оперы и балета – администрация дала разъяснения

Рост зарплат стал причиной конфликта между техническим персоналом и администрацией театра оперы и балета 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T19:08+0400

2023-12-30T19:08+0400

2023-12-30T19:20+0400

грузия

новости

общество

тбилисский театр оперы и балета

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Увольнение части технического персонала Тбилисского театра оперы и балета связано с тем, что их забастовка с требованием двукратного повышения зарплаты превысила все разумные сроки, говорится в заявлении театра. Администрация театра назвала невозможным повышение зарплаты механиков сцены, осветителей и реквизитора на 100% на данном этапе. Работа над повышением зарплат началась гораздо раньше, чем технический персонал объявил забастовку. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи согласовало увеличение бюджета театра оперы и балета еще 2 октября с тем, чтобы с нового года зарплаты выросли на 35-40%. Об этом были информированы сотрудники, профсоюзы и все, кто был включен в процесс медиации. Театр оперы и балета с сожалением отметил, что такое повышение зарплат не устроило часть технического персонала, в связи с чем 3 ноября они объявили забастовку. Администрация подчеркнула, что функционирование театра не может зависеть от воли отдельных сотрудников. В связи с этим для продолжения исправной работы театра вместо бастующих сотрудников были мобилизованы другие люди. Увеличение вдвое количества сотрудников, выполняющих одну и ту же работу, неразумно, поэтому театр оперы и балета больше не намерен вступать в договорные отношения с бастующими, сказано в заявлении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилисский театр оперы и балета