https://sputnik-georgia.ru/20231230/zhile-v-gruzii-poluchit-1-tysyacha-bezdomnykh-mnogodetnykh-semey-285340800.html

Жилье в Грузии получит 1 тысяча бездомных многодетных семей

Жилье в Грузии получит 1 тысяча бездомных многодетных семей

Власти рассчитывают обеспечить жильем все бездомные многодетные семьи в течение нескольких лет 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T10:05+0400

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грузия

новости

общество

зураб азарашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Государственное жилье в течение двух лет получит 1 тысяча бездомных многодетных семей, сказал министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили. Жильем бездомных многодетных семей по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили обеспечит именно министерство Азарашвили. "В следующем году начнется. Это двухлетний проект. Коснется многодетных бездомных. Около 1 тысячи семей. Бюджет 50 миллионов лари (около 20 млн долларов), и уже к концу 2025 года таких семей в Грузии быть не должно. Мы их полностью обеспечим жильем", – сказал Азарашвили в эфире телеканала "Имеди". В 2024 году на реализацию проекта будет выделено 25 миллионов лари, а остальные деньги – в 2025-м. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили