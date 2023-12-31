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Корова на льду, странные головные уборы и Гринч на общественных работах – юмор в кадре
Корова на льду, странные головные уборы и Гринч на общественных работах – юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T12:52+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Корова на льду, странные головные уборы и Гринч на общественных работах – юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / Josep Lago
Участники в маскарадных костюмах прыгают в воду.
Участники в маскарадных костюмах прыгают в воду.
© AFP 2023 / STR
Панда, играющая в зоопарке в Китае.
Панда, играющая в зоопарке в Китае.
© AFP 2023 / Ben Stansall
Участница охоты перелетела через изгородь вместе со своей лошадью, Великобритания.
Участница охоты перелетела через изгородь вместе со своей лошадью, Великобритания.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Женщина в костюме Снегурочки держит свою собаку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Женщина в костюме Снегурочки держит свою собаку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Козы в Нью-Дели.
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
Жители провинции Чумбивилькас в Куско были замечены в головных уборах животных, Перу.
Жители провинции Чумбивилькас в Куско были замечены в головных уборах животных, Перу.
© AFP 2023 / Pablo Vera
Сборщики мусора в костюмах рождественских персонажей собирают чаевые в Сантьяго.
Сборщики мусора в костюмах рождественских персонажей собирают чаевые в Сантьяго.
© AFP 2023 / Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Туристы борются с ветром в Копенгагене.
Туристы борются с ветром в Копенгагене.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкАртисты в сцене из ледового спектакля "Корова на льду" на малой спортивной арене "Лужники" в Москве.
Артисты в сцене из ледового спектакля "Корова на льду" на малой спортивной арене "Лужники" в Москве.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Женщины проходят мимо железного скелета в Санкт-Петербурге.
Женщины проходят мимо железного скелета в Санкт-Петербурге.