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Корова на льду, странные головные уборы и Гринч на общественных работах – юмор в кадре
Корова на льду, странные головные уборы и Гринч на общественных работах – юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 31.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Корова на льду, странные головные уборы и Гринч на общественных работах – юмор в кадре

12:52 31.12.2023
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / Josep Lago

Участники в маскарадных костюмах прыгают в воду.

Участники в маскарадных костюмах прыгают в воду. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Josep Lago

Участники в маскарадных костюмах прыгают в воду.

© AFP 2023 / STR

Панда, играющая в зоопарке в Китае.

Панда, играющая в зоопарке в Китае. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2023 / STR

Панда, играющая в зоопарке в Китае.

© AFP 2023 / Ben Stansall

Участница охоты перелетела через изгородь вместе со своей лошадью, Великобритания.

Участница охоты перелетела через изгородь вместе со своей лошадью, Великобритания. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2023 / Ben Stansall

Участница охоты перелетела через изгородь вместе со своей лошадью, Великобритания.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщина в костюме Снегурочки держит свою собаку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Женщина в костюме Снегурочки держит свою собаку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщина в костюме Снегурочки держит свою собаку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Козы в Нью-Дели.

Козы в Нью-Дели. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2023 / Arun Sankar

Козы в Нью-Дели.

© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Жители провинции Чумбивилькас в Куско были замечены в головных уборах животных, Перу.

Жители провинции Чумбивилькас в Куско были замечены в головных уборах животных, Перу. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Жители провинции Чумбивилькас в Куско были замечены в головных уборах животных, Перу.

© AFP 2023 / Pablo Vera

Сборщики мусора в костюмах рождественских персонажей собирают чаевые в Сантьяго.

Сборщики мусора в костюмах рождественских персонажей собирают чаевые в Сантьяго. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Pablo Vera

Сборщики мусора в костюмах рождественских персонажей собирают чаевые в Сантьяго.

© AFP 2023 / Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Туристы борются с ветром в Копенгагене.

Туристы борются с ветром в Копенгагене. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2023 / Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Туристы борются с ветром в Копенгагене.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкАртисты в сцене из ледового спектакля "Корова на льду" на малой спортивной арене "Лужники" в Москве.
Артисты в сцене из ледового спектакля Корова на льду на малой спортивной арене Лужники в Москве - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Артисты в сцене из ледового спектакля "Корова на льду" на малой спортивной арене "Лужники" в Москве.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщины проходят мимо железного скелета в Санкт-Петербурге.

Женщины проходят мимо железного скелета в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщины проходят мимо железного скелета в Санкт-Петербурге.

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