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Грузия и Россия нужны друг другу – политолог

Грузия и Россия нужны друг другу – политолог

Грузино-российские отношения нужно рассматривать в глобальном плане, ведь эти страны в равной степени нужны друг другу 31.12.2023, Sputnik Грузия

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Об этом сказала политолог, профессор Тамар Кикнадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Как мне кажется, грузино-российские отношения нужно рассматривать в глобальном плане, поскольку было много взаимных упреков и с одной, и с другой стороны. Но улучшению отношений способствовал тот глобальный климат, который сложился... Несмотря на то, что Грузия маленькая страна, а Россия великая и огромная страна, она так же нужна России, как нашей маленькой Грузии эта большая страна", – сказала Кикнадзе.Эксперт считает, что в 2024 году все те же глобальные процессы будут способстовать улучшению отношений между двумя странами."В 2024 году я вижу благоприятную тенденцию. Я бы желала, чтобы эти процессы на глобальном уровне продолжались, чтобы для нас было легче нормализовать, восстановить дипломатчисекие отношения, развивать сотруднчисетво во благо наших народов", – подытожила Кикнадзе.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.

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