https://sputnik-georgia.ru/20231231/gruziya-uvelichila-postavki-igristykh-vin-v-rossiyu-285369808.html

Грузия увеличила поставки игристых вин в Россию

Грузия увеличила поставки игристых вин в Россию

Больше всего традиционный новогодний напиток в Россию поставила Латвия на на 105,43 миллиона долларов за 9 месяцев 2023 года 31.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Грузия увеличила экспорт игристых вин в Россию до 1,91 с 0,68 миллиона долларов за девять месяцев 2023 года, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.По объему поставок Грузия занимает седьмое место среди основных экспортеров игристых вин в Россию.Следом идет Италия, объем поставок которой составил 55,4 миллиона долларов против 43,36 миллиона годом ранее. Замыкает топ-3 Литва, которая нарастила экспорт в РФ за год до 42,69 с 23,03 миллиона долларов.В ноябре управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова заявила, что по итогам 2023 года потребление вин в России достигнет 90 миллионов декалитров. При этом больше половины в этом объеме займет отечественное вино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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