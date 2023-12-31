https://sputnik-georgia.ru/20231231/gruziya-uvelichila-postavki-igristykh-vin-v-rossiyu-285369808.html
Грузия увеличила поставки игристых вин в Россию
Грузия увеличила поставки игристых вин в Россию
Больше всего традиционный новогодний напиток в Россию поставила Латвия на на 105,43 миллиона долларов за 9 месяцев 2023 года 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T22:04+0400
2023-12-31T22:04+0400
2023-12-31T22:56+0400
грузия
новости
экономика
россия
латвия
италия
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23686/24/236862453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6bd95690d8567f40dd9591b87cd52e2.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Грузия увеличила экспорт игристых вин в Россию до 1,91 с 0,68 миллиона долларов за девять месяцев 2023 года, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.По объему поставок Грузия занимает седьмое место среди основных экспортеров игристых вин в Россию.Следом идет Италия, объем поставок которой составил 55,4 миллиона долларов против 43,36 миллиона годом ранее. Замыкает топ-3 Литва, которая нарастила экспорт в РФ за год до 42,69 с 23,03 миллиона долларов.В ноябре управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова заявила, что по итогам 2023 года потребление вин в России достигнет 90 миллионов декалитров. При этом больше половины в этом объеме займет отечественное вино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
латвия
италия
литва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23686/24/236862453_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_715f742551d294ec829dc41e9735cc09.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, россия, латвия, италия, литва
грузия, новости, экономика, россия, латвия, италия, литва
Грузия увеличила поставки игристых вин в Россию
22:04 31.12.2023 (обновлено: 22:56 31.12.2023)
Больше всего традиционный новогодний напиток в Россию поставила Латвия на на 105,43 миллиона долларов за 9 месяцев 2023 года
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik.
Грузия увеличила экспорт игристых вин в Россию до 1,91 с 0,68 миллиона долларов за девять месяцев 2023 года, подсчитало РИА Новости
на основании открытых данных.
По объему поставок Грузия занимает седьмое место среди основных экспортеров игристых вин в Россию.
Первой в числе десяти стран, которые больше всего экспортируют в Россию традиционный новогодний напиток, стала Латвия, поставившая игристого на 105,43 миллиона долларов за 9 месяцев 2023 года против 79,99 миллиона за такой же период предыдущего года.
Следом идет Италия, объем поставок которой составил 55,4 миллиона долларов против 43,36 миллиона годом ранее. Замыкает топ-3 Литва, которая нарастила экспорт в РФ за год до 42,69 с 23,03 миллиона долларов.
В ноябре управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова заявила, что по итогам 2023 года потребление вин в России достигнет 90 миллионов декалитров. При этом больше половины в этом объеме займет отечественное вино.