https://sputnik-georgia.ru/20231231/igra-kvaratskheliya-v-serii-a-stala-nervoznee---italyanskie-smi-285366993.html

Игра Кварацхелия в серии А стала нервознее - итальянские СМИ

Игра Кварацхелия в серии А стала нервознее - итальянские СМИ

"Наполи" в последнем матче 2023 года не смог дома обыграть "Монцу" - 0:0 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T18:37+0400

2023-12-31T18:37+0400

2023-12-31T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Итальянские СМИ оценили игру грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в матче 18-го тура против "Монцы" как нервозную. "Наполи" в последнем матче 2023 года не смог дома обыграть "Монцу" - 0:0. Более того, соперник мог увезти из Неаполя три очка, но Маттео Пессина не реализовал пенальти на 68-й минуте. Вскоре Кварацхелия получил желтую карточку. Следом за грузинским футболистом уже красную карточку от рефери получил тренер "Наполи" Вальтер Маццарри. "Он нервничал, пытался найти путь к воротам, переместившись на правый фланг, помог получить желтые карточки Перейре и Читадину. Затем он не смог забить Ди Грегорио и стал очень, очень нервничать", - пишет Corriere dello Sport. "Кварацхелия до сих пор единственный в "Наполи", кто всегда регулярно добавляет в игру градус", - пишет TuttoNapoli. После 18 туров "Наполи" с 28 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы. На первом месте "Интер" с 48 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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