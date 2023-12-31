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Игра Кварацхелия в серии А стала нервознее - итальянские СМИ
Игра Кварацхелия в серии А стала нервознее - итальянские СМИ
"Наполи" в последнем матче 2023 года не смог дома обыграть "Монцу" - 0:0 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T18:37+0400
2023-12-31T18:37+0400
2023-12-31T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Итальянские СМИ оценили игру грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в матче 18-го тура против "Монцы" как нервозную. "Наполи" в последнем матче 2023 года не смог дома обыграть "Монцу" - 0:0. Более того, соперник мог увезти из Неаполя три очка, но Маттео Пессина не реализовал пенальти на 68-й минуте. Вскоре Кварацхелия получил желтую карточку. Следом за грузинским футболистом уже красную карточку от рефери получил тренер "Наполи" Вальтер Маццарри. "Он нервничал, пытался найти путь к воротам, переместившись на правый фланг, помог получить желтые карточки Перейре и Читадину. Затем он не смог забить Ди Грегорио и стал очень, очень нервничать", - пишет Corriere dello Sport. "Кварацхелия до сих пор единственный в "Наполи", кто всегда регулярно добавляет в игру градус", - пишет TuttoNapoli. После 18 туров "Наполи" с 28 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы. На первом месте "Интер" с 48 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, грузия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи", италия
спорт, новости, в мире, грузия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи", италия
Игра Кварацхелия в серии А стала нервознее - итальянские СМИ
"Наполи" в последнем матче 2023 года не смог дома обыграть "Монцу" - 0:0
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Итальянские СМИ оценили игру грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в матче 18-го тура против "Монцы" как нервозную.
"Наполи" в последнем матче 2023 года не смог дома обыграть "Монцу" - 0:0. Более того, соперник мог увезти из Неаполя три очка, но Маттео Пессина не реализовал пенальти на 68-й минуте. Вскоре Кварацхелия получил желтую карточку. Следом за грузинским футболистом уже красную карточку от рефери получил тренер "Наполи" Вальтер Маццарри.
"Кварацхелия, движущая сила "Наполи" прошлого сезона и одинокий лидер этого сезона, провел очень блеклый вечер. У грузина были нервные реакции, особенно во втором тайме, когда "Наполи" ничего не мог сделать против защиты "Монцы", - пишет Tuttonapoli
"Он нервничал, пытался найти путь к воротам, переместившись на правый фланг, помог получить желтые карточки Перейре и Читадину. Затем он не смог забить Ди Грегорио и стал очень, очень нервничать", - пишет Corriere dello Sport.
"Эту игру нужно забыть. Он старается, много бьет по воротам, всегда создает проблемы для защиты, но его удары неточны, и когда он не забил один на один с Ди Грегорио, это ухудшило настроение команды", - пишет La Gazzetta dello Sport.
"Кварацхелия до сих пор единственный в "Наполи", кто всегда регулярно добавляет в игру градус", - пишет TuttoNapoli.
После 18 туров "Наполи" с 28 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы. На первом месте "Интер" с 48 очками.