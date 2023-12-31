https://sputnik-georgia.ru/20231231/kak-budet-rabotat-gorodskoy-transport-v-novyy-god-i-rozhdestvo-v-tbilisi-285365872.html
Как будет работать городской транспорт в Новый год и Рождество в Тбилиси
Как будет работать городской транспорт в Новый год и Рождество в Тбилиси
В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января, проезд будет бесплатным 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T16:18+0400
2023-12-31T16:18+0400
2023-12-31T16:51+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
новый год 2024
рождество
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701410_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_53e2e24bf0b4a3d5fbfcbb92402e23f9.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Общественный транспорт – метро, автобусы, канатная дорога Рике-Нарикала – будут обслуживать пассажиров в Тбилиси в Новогоднюю ночь и Рождество до 03:00 утра, сообщает мэрия столицы. Работу метро продлят с 00:00 31 декабря до 03:00 1 января, автобусы будут ходить не до 23:00 31 декабря, а до 03:00 1 января. Воспользоваться канатной дорогой Рике-Нарикала можно будет не до 22:00 31 декабря, а до 03:00 1 января. В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января. Проезд будет бесплатным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701410_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_4f0938ca71c527978832c9aff60e61bc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, новый год 2024, рождество, транспорт
грузия, новости, общество, тбилиси, новый год 2024, рождество, транспорт
Как будет работать городской транспорт в Новый год и Рождество в Тбилиси
16:18 31.12.2023 (обновлено: 16:51 31.12.2023)
В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января, проезд будет бесплатным
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Общественный транспорт – метро, автобусы, канатная дорога Рике-Нарикала – будут обслуживать пассажиров в Тбилиси в Новогоднюю ночь и Рождество до 03:00 утра, сообщает мэрия столицы.
Работу метро продлят с 00:00 31 декабря до 03:00 1 января, автобусы будут ходить не до 23:00 31 декабря, а до 03:00 1 января. Воспользоваться канатной дорогой Рике-Нарикала можно будет не до 22:00 31 декабря, а до 03:00 1 января.
В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января. Проезд будет бесплатным.