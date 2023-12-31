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Как будет работать городской транспорт в Новый год и Рождество в Тбилиси

Как будет работать городской транспорт в Новый год и Рождество в Тбилиси

В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января, проезд будет бесплатным 31.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Общественный транспорт – метро, автобусы, канатная дорога Рике-Нарикала – будут обслуживать пассажиров в Тбилиси в Новогоднюю ночь и Рождество до 03:00 утра, сообщает мэрия столицы. Работу метро продлят с 00:00 31 декабря до 03:00 1 января, автобусы будут ходить не до 23:00 31 декабря, а до 03:00 1 января. Воспользоваться канатной дорогой Рике-Нарикала можно будет не до 22:00 31 декабря, а до 03:00 1 января. В канун Рождества обслуживание пассажиров в метро продлят с 00:00 6 января до 03:00 7 января. Проезд будет бесплатным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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