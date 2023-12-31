https://sputnik-georgia.ru/20231231/kamnepad-na-zapade-gruzii-vysokogornyy-region-otrezan-ot-mira-285368499.html
Камнепад на западе Грузии: высокогорный регион отрезан от мира
Камнепад на западе Грузии: высокогорный регион отрезан от мира
На данный момент на дороге Джвари-Местиа запрещено движение всех видов автотранспорта 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T20:45+0400
2023-12-31T20:45+0400
2023-12-31T20:50+0400
грузия
новости
происшествия
зугдиди
сванети
департамент автомобильных дорог
местия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23723/18/237231802_0:52:2379:1390_1920x0_80_0_0_a3a8fad18866edd73d478e84a8a483f2.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Участок дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Джвари-Местиа), соединяющий Зугдиди с высокогорным регионом Сванети, закрыт из-за камнепада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В департаменте автомобильных дорог поясняют, что работы по очистке начнутся после прекращения камнепада. Информации о пострадавших нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зугдиди
сванети
местия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23723/18/237231802_228:0:2152:1443_1920x0_80_0_0_4c7a5be5aab95ca1f2c88e54915c4db1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, зугдиди, сванети, департамент автомобильных дорог, местия
грузия, новости, происшествия, зугдиди, сванети, департамент автомобильных дорог, местия
Камнепад на западе Грузии: высокогорный регион отрезан от мира
20:45 31.12.2023 (обновлено: 20:50 31.12.2023)
На данный момент на дороге Джвари-Местиа запрещено движение всех видов автотранспорта
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Участок дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Джвари-Местиа), соединяющий Зугдиди с высокогорным регионом Сванети, закрыт из-за камнепада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
В департаменте автомобильных дорог поясняют, что работы по очистке начнутся после прекращения камнепада.
"В настоящее время дорога закрыта. Как только камнепад прекратится, начнутся работы по очистке. На данный момент на дороге Джвари-Местиа запрещено движение всех видов автотранспорта", – отмечено в сообщении.
Информации о пострадавших нет.