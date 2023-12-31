https://sputnik-georgia.ru/20231231/kamnepad-na-zapade-gruzii-vysokogornyy-region-otrezan-ot-mira-285368499.html

Камнепад на западе Грузии: высокогорный регион отрезан от мира

Камнепад на западе Грузии: высокогорный регион отрезан от мира

На данный момент на дороге Джвари-Местиа запрещено движение всех видов автотранспорта 31.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Участок дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Джвари-Местиа), соединяющий Зугдиди с высокогорным регионом Сванети, закрыт из-за камнепада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В департаменте автомобильных дорог поясняют, что работы по очистке начнутся после прекращения камнепада. Информации о пострадавших нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, зугдиди, сванети, департамент автомобильных дорог, местия