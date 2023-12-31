https://sputnik-georgia.ru/20231231/kategoricheski-s-goblinom-raskachka-situatsii-v-serbii-glavy-stran-sng-i-vecherinka-ivleevoy-285368155.html

Категорически с Гоблином: раскачка ситуации в Сербии, главы стран СНГ и вечеринка Ивлеевой

Категорически с Гоблином: раскачка ситуации в Сербии, главы стран СНГ и вечеринка Ивлеевой

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с гоблином" 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T13:01+0400

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В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, попытку госпереворота в Сербии и мобилизации на Украине и в Европе. Кроме того, поговорили с нашим гостем о том, почему Израиль готов мириться с почитанием нацистов на Украине, а также о возможности переговоров с Украиной и Западом. Не пропустите!

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