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Категорически с Гоблином: раскачка ситуации в Сербии, главы стран СНГ и вечеринка Ивлеевой
Категорически с Гоблином: раскачка ситуации в Сербии, главы стран СНГ и вечеринка Ивлеевой
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с гоблином" 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T13:01+0400
2023-12-31T13:01+0400
2023-12-31T20:01+0400
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В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, попытку госпереворота в Сербии и мобилизации на Украине и в Европе. Кроме того, поговорили с нашим гостем о том, почему Израиль готов мириться с почитанием нацистов на Украине, а также о возможности переговоров с Украиной и Западом. Не пропустите!
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мультимедиа, украина, сербия, санкт-петербург, снг, в мире, видео, видео
мультимедиа, украина, сербия, санкт-петербург, снг, в мире, видео, видео
Категорически с Гоблином: раскачка ситуации в Сербии, главы стран СНГ и вечеринка Ивлеевой
13:01 31.12.2023 (обновлено: 20:01 31.12.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с гоблином"
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, попытку госпереворота в Сербии и мобилизации на Украине и в Европе.
Кроме того, поговорили с нашим гостем о том, почему Израиль готов мириться с почитанием нацистов на Украине, а также о возможности переговоров с Украиной и Западом. Не пропустите!