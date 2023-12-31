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Молодого певца нашли мертвым в тбилисской квартире
Молодого певца нашли мертвым в тбилисской квартире
Что стало причиной смерти исполнителя, пока не известно, на месте происшествия работали эксперты-криминалисты 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T14:37+0400
2023-12-31T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Молодой грузинский певец Джани Изория был найден мертвым в квартире в Тбилиси, сообщают СМИ. Информацию о гибели артиста подтвердили его близкие. Что стало причиной смерти исполнителя, пока не известно, на месте происшествия работали эксперты-криминалисты. Изория стал победителем нескольких музыкальных конкурсов в Италии и Испании Gifon и Reality Star. Недавно музыкант участвовал в телепроекте "Покажи нам свой голос" на "Рустави 2".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, культура, кто ушел из жизни в 2023 году?, кто ушел в 2023 году
Молодого певца нашли мертвым в тбилисской квартире
14:37 31.12.2023 (обновлено: 16:49 31.12.2023)
Что стало причиной смерти исполнителя, пока не известно, на месте происшествия работали эксперты-криминалисты
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Молодой грузинский певец Джани Изория был найден мертвым в квартире в Тбилиси, сообщают СМИ.
Информацию о гибели артиста подтвердили его близкие. Что стало причиной смерти исполнителя, пока не известно, на месте происшествия работали эксперты-криминалисты.
Изория стал победителем нескольких музыкальных конкурсов в Италии и Испании Gifon и Reality Star. Недавно музыкант участвовал в телепроекте "Покажи нам свой голос" на "Рустави 2".