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Молодого певца нашли мертвым в тбилисской квартире

Молодого певца нашли мертвым в тбилисской квартире

Что стало причиной смерти исполнителя, пока не известно, на месте происшествия работали эксперты-криминалисты 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T14:37+0400

2023-12-31T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Молодой грузинский певец Джани Изория был найден мертвым в квартире в Тбилиси, сообщают СМИ. Информацию о гибели артиста подтвердили его близкие. Что стало причиной смерти исполнителя, пока не известно, на месте происшествия работали эксперты-криминалисты. Изория стал победителем нескольких музыкальных конкурсов в Италии и Испании Gifon и Reality Star. Недавно музыкант участвовал в телепроекте "Покажи нам свой голос" на "Рустави 2".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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