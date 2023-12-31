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Путин: мы едины в наших помыслах
Путин: мы едины в наших помыслах
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что мы остро и отчетливо осознаем, как много сейчас... 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T19:53+0400
2023-12-31T19:53+0400
2023-12-31T20:40+0400
владимир путин
в мире
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новости
политика
новый год
обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что мы остро и отчетливо осознаем, как много сейчас зависит от нас самих, мы едины в наших помыслах. Путин отметил, что "в году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой". "Главное, что нас объединяло и объединяет - это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас", – сказал он.Путин обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа – миллионов россиян."Это самый надежный залог будущего России", – заключил он.Путин выступал на традиционном фоне – у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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владимир путин, в мире, россия, новости, политика, новый год, обострение ситуации вокруг украины
владимир путин, в мире, россия, новости, политика, новый год, обострение ситуации вокруг украины
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что мы остро и отчетливо осознаем, как много сейчас зависит от нас самих, мы едины в наших помыслах.
"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", – сказал глава государства.
Путин отметил, что "в году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой".
"Главное, что нас объединяло и объединяет - это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас", – сказал он.
Путин обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа – миллионов россиян.
В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее.
"Это самый надежный залог будущего России", – заключил он.
Путин выступал на традиционном фоне – у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.