https://sputnik-georgia.ru/20231231/putin-my-ediny-v-nashikh-pomyslakh-285367811.html

Путин: мы едины в наших помыслах

Путин: мы едины в наших помыслах

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что мы остро и отчетливо осознаем, как много сейчас... 31.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что мы остро и отчетливо осознаем, как много сейчас зависит от нас самих, мы едины в наших помыслах. Путин отметил, что "в году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой". "Главное, что нас объединяло и объединяет - это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас", – сказал он.Путин обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа – миллионов россиян."Это самый надежный залог будущего России", – заключил он.Путин выступал на традиционном фоне – у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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владимир путин, в мире, россия, новости, политика, новый год, обострение ситуации вокруг украины