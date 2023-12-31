https://sputnik-georgia.ru/20231231/terroristicheskiy-obstrel-belgoroda-rossiya-znaet-chto-delat-s-terroristami-285353090.html
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T12:09+0400
2023-12-31T12:09+0400
2023-12-31T12:09+0400
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политика
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украина
москва
хамас
обострение ситуации вокруг украины
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На момент написания текста известно о 22 погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних). А в целом за сутки область была обстреляна более 90 раз, пишет колумнист РИА Новости.Несмотря на кажущуюся бессмысленность этого варварства, мотивы Киева в данном случае вполне рациональны и многообразны.Во-первых, сгладить для своего общества потерю Марьинки и успех российского массированного удара по военно-промышленной инфраструктуре в ночь с 28 на 29 декабря, ну и в целом хоть чуть-чуть развеять депрессию украинцев по итогам 2023 года. Если судить по реакции тамошних пабликов, последнее вполне удалось: давненько не наблюдалось такого уровня эйфории, как из-за убитых на новогоднем катке русских детях.Во-вторых, спровоцировать — ну а вдруг повезет! — Москву на симметричный или даже избыточный в своей неизбирательности ответ, то есть вместо точечных ударов по военным объектам превращение Киева и других украинских городов в руины по прообразу Газы. Так что, если бы получилось спровоцировать Россию на жестокий в своей неизбирательности ответ за Белгород, это стало бы просто самым лучшим для Киева подарком на Новый год. И потому, что предоставило бы инструмент для поднятия сильно увядшего за год патриотического духа украинцев, что, в свою очередь, облегчило бы процесс мобилизации, которая в последние недели принимает совсем причудливые формы. И потому, что это вдохнуло бы новый интерес Запада к украинской теме — что, глядишь, подтолкнуло бы процесс выделения военной помощи и новых финансовых траншей, отсутствие которых начинает критически сказываться на исполнении базовых государственных функций Киевом.В-третьих, нанести удар по духу российского общества. Учитывая прекрасное самочувствие россиян и рекордно оптимистичные — по замерам социологов — оценки людей уходящего года, это просто мерзкий в своем варварстве и кровавости способ сделать гадость: мы не можем победить вас на фронте, но мы можем убивать вас и ваших детей на уличных праздничных гуляньях.С террористами не договариваются — их уничтожают. Или сажают на очень-очень долгий срок.Причем, если кому-то повезет сбежать и забиться в глухую дыру на другом конце света, это ничего не гарантирует. Россия преследует террористов до последней минуты их жизни. Наша страна дала уже десятки примеров того, как она десятилетиями — в буквальном смысле десятилетиями — разыскивает и находит тех, у кого на руках кровь ее граждан. И все остальные теперь никогда не будут знать покоя, осознавая, что в любой момент за ними может прийти Россия.Последнее особо касается военнослужащих ВСУ, отдающих и исполняющих преступные приказы по обстрелу заведомо гражданских целей.Что же касается государства-террориста, то его в тюрьму, разумеется, не посадишь. А значит, у России остается единственный способ нейтрализации исходящей от него угрозы: государство Украина само подписало свой приговор.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, аналитика, колумнисты, политика, киев, украина, москва, хамас, обострение ситуации вокруг украины
в мире, аналитика, колумнисты, политика, киев, украина, москва, хамас, обострение ситуации вокруг украины
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар
На момент написания текста известно о 22 погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних). А в целом за сутки область была обстреляна более 90 раз, пишет
колумнист РИА Новости.
Несмотря на кажущуюся бессмысленность этого варварства, мотивы Киева в данном случае вполне рациональны и многообразны.
Во-первых, сгладить для своего общества потерю Марьинки и успех российского массированного удара по военно-промышленной инфраструктуре в ночь с 28 на 29 декабря, ну и в целом хоть чуть-чуть развеять депрессию украинцев по итогам 2023 года. Если судить по реакции тамошних пабликов, последнее вполне удалось: давненько не наблюдалось такого уровня эйфории, как из-за убитых на новогоднем катке русских детях.
Во-вторых, спровоцировать — ну а вдруг повезет! — Москву на симметричный или даже избыточный в своей неизбирательности ответ, то есть вместо точечных ударов по военным объектам превращение Киева и других украинских городов в руины по прообразу Газы.
Кстати, Израиль, конечно, подложил большую свинью украинским властям — да и Западу тоже — своей операцией против ХАМАС: вся западная пропаганда рассыпается как карточный домик, поскольку мир имеет возможность собственными глазами сравнить результаты работы Вооруженных сил России и ЦАХАЛ.
Так что, если бы получилось спровоцировать Россию на жестокий в своей неизбирательности ответ за Белгород, это стало бы просто самым лучшим для Киева подарком на Новый год. И потому, что предоставило бы инструмент для поднятия сильно увядшего за год патриотического духа украинцев, что, в свою очередь, облегчило бы процесс мобилизации, которая в последние недели принимает совсем причудливые формы. И потому, что это вдохнуло бы новый интерес Запада к украинской теме — что, глядишь, подтолкнуло бы процесс выделения военной помощи и новых финансовых траншей, отсутствие которых начинает критически сказываться на исполнении базовых государственных функций Киевом.
В-третьих, нанести удар по духу российского общества. Учитывая прекрасное самочувствие россиян и рекордно оптимистичные — по замерам социологов — оценки людей уходящего года, это просто мерзкий в своем варварстве и кровавости способ сделать гадость: мы не можем победить вас на фронте, но мы можем убивать вас и ваших детей на уличных праздничных гуляньях.
Но чего никак не могут понять на Украине (да и на Западе тоже): у России обширный опыт борьбы с терроризмом — и победы над ним. Наша страна точно знает, что нужно и как нужно делать. То обстоятельство, что на этот раз мы столкнулись с государством-террористом, только добавляет нюансов, но никак не меняет сути.
С террористами не договариваются — их уничтожают. Или сажают на очень-очень долгий срок.
Причем, если кому-то повезет сбежать и забиться в глухую дыру на другом конце света, это ничего не гарантирует. Россия преследует террористов до последней минуты их жизни. Наша страна дала уже десятки примеров того, как она десятилетиями — в буквальном смысле десятилетиями — разыскивает и находит тех, у кого на руках кровь ее граждан. И все остальные теперь никогда не будут знать покоя, осознавая, что в любой момент за ними может прийти Россия.
Последнее особо касается военнослужащих ВСУ, отдающих и исполняющих преступные приказы по обстрелу заведомо гражданских целей.
Что же касается государства-террориста, то его в тюрьму, разумеется, не посадишь. А значит, у России остается единственный способ нейтрализации исходящей от него угрозы: государство Украина само подписало свой приговор.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.