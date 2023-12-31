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Убийство в канун Нового года на востоке Грузии – полиция задержала подозреваемого
Убийство в канун Нового года на востоке Грузии – полиция задержала подозреваемого
Задержанный в своем доме нанес смертельные ранения односельчанину холодным оружием 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T23:15+0400
2023-12-31T23:15+0400
2023-12-31T23:15+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Полиция Кахети задержала подозреваемого в умышленном убийстве односельчанина жителя села Мавани, сообщает пресс-служба ведомства. Убийство произошло несколько часов назад. По словам очевидцев, убийству предшествовала ссора. По данным следствия, задержанный в своем доме нанес смертельные ранения односельчанину холодным оружием. Жертва скончалась на месте. Мотив преступления не называется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, кахети
происшествия, новости, грузия, кахети
Убийство в канун Нового года на востоке Грузии – полиция задержала подозреваемого
Задержанный в своем доме нанес смертельные ранения односельчанину холодным оружием
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Полиция Кахети задержала подозреваемого в умышленном убийстве односельчанина жителя села Мавани, сообщает пресс-служба ведомства.
Убийство произошло несколько часов назад. По словам очевидцев, убийству предшествовала ссора.
По данным следствия, задержанный в своем доме нанес смертельные ранения односельчанину холодным оружием.
Жертва скончалась на месте. Мотив преступления не называется.