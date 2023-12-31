https://sputnik-georgia.ru/20231231/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-bolee-trekh-tysyach-gruzovikov-285352266.html

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более трех тысяч грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более трех тысяч грузовиков

Из-за непогоды периодически вводятся ограничение на передвижение транспорта на т. н. Военно-Грузинской дороге 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T11:28+0400

2023-12-31T11:28+0400

2023-12-31T11:28+0400

грузия

новости

общество

россия

северная осетия

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071930_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_1ce82089b069d946ba8a793f49273a6d.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Порядка 3,4 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин и открыто днем 29 декабря.Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскресенье утром ожидают 3 375 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

северная осетия

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, россия, северная осетия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге