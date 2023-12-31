https://sputnik-georgia.ru/20231231/vremya-ch-strategicheskie-peremeny-v-zone-svo-proval-zapada-i-uspekhi-vpk-rossii-285389301.html
Время Ч: стратегические перемены в зоне СВО, провал Запада и успехи ВПК России
Время Ч: стратегические перемены в зоне СВО, провал Запада и успехи ВПК России
Смотрите в видео новый выпуск программы " Время Ч" 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T15:33+0400
2023-12-31T15:33+0400
2024-01-02T10:34+0400
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Как военно-промышленный комплекс России изменился в 2023 году? Чего российские вооруженные силы смогли добиться в зоне СВО за год? Почему американские и европейские оружейники не могут дать Украине то, что она просит? Как успехи России ударили по авторитету коллективного Запада в мире? На все эти вопросы ответил военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, россия, видео
мультимедиа, видео, россия, видео
Время Ч: стратегические перемены в зоне СВО, провал Запада и успехи ВПК России
15:33 31.12.2023 (обновлено: 10:34 02.01.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы " Время Ч"
Как военно-промышленный комплекс России изменился в 2023 году? Чего российские вооруженные силы смогли добиться в зоне СВО за год?
Почему американские и европейские оружейники не могут дать Украине то, что она просит? Как успехи России ударили по авторитету коллективного Запада в мире?
На все эти вопросы ответил военный эксперт Александр Хроленко.