https://sputnik-georgia.ru/20231231/vremya-ch-strategicheskie-peremeny-v-zone-svo-proval-zapada-i-uspekhi-vpk-rossii-285389301.html

Время Ч: стратегические перемены в зоне СВО, провал Запада и успехи ВПК России

Время Ч: стратегические перемены в зоне СВО, провал Запада и успехи ВПК России

Смотрите в видео новый выпуск программы " Время Ч" 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T15:33+0400

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Как военно-промышленный комплекс России изменился в 2023 году? Чего российские вооруженные силы смогли добиться в зоне СВО за год? Почему американские и европейские оружейники не могут дать Украине то, что она просит? Как успехи России ударили по авторитету коллективного Запада в мире? На все эти вопросы ответил военный эксперт Александр Хроленко.

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