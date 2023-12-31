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Ждать ли снега – какой будет погода на Новый год в Тбилиси и регионах Грузии
Ждать ли снега – какой будет погода на Новый год в Тбилиси и регионах Грузии
В большинстве регионов Грузии на новогодние праздники ожидается солнечная погода без осадков 31.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-31T12:44+0400
2023-12-31T12:44+0400
2023-12-31T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Жителей Тбилиси 31 декабря и 1-2 января 2024 года ожидает солнечная погода без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Температура воздуха 31 декабря составит +9...+11 градусов днем и +2...+3 градуса ночью, а в первые дни нового года воздух днем прогреется до +13...+15 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти) 31 декабря и 1-2 января 2024 года, а также в равнинных районах Западной Грузии ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), а также в высокогорных районах (Местиа, Бахмаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Ночью в Местиа похолодает до -8 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года будет без осадков, но ветрено. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года будет пасмурно, но без осадков. Ночью ожидается минусовая температура. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса. Ночью в Гудаури будет -10 градусов, а в Бакуриани -7. Третьего января синоптики обещают снег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
Ждать ли снега – какой будет погода на Новый год в Тбилиси и регионах Грузии
В большинстве регионов Грузии на новогодние праздники ожидается солнечная погода без осадков
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Жителей Тбилиси 31 декабря и 1-2 января 2024 года ожидает солнечная погода без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха 31 декабря составит +9...+11 градусов днем и +2...+3 градуса ночью, а в первые дни нового года воздух днем прогреется до +13...+15 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти) 31 декабря и 1-2 января 2024 года, а также в равнинных районах Западной Грузии ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +15 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), а также в высокогорных районах (Местиа, Бахмаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Ночью в Местиа похолодает до -8 градусов.
В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года будет без осадков, но ветрено.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года будет пасмурно, но без осадков. Ночью ожидается минусовая температура.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса. Ночью в Гудаури будет -10 градусов, а в Бакуриани -7. Третьего января синоптики обещают снег.