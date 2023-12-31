https://sputnik-georgia.ru/20231231/zhdat-li-snega--kakoy-budet-pogoda-na-novyy-god-v-tbilisi-i-regionakh-gruzii-285353385.html

Ждать ли снега – какой будет погода на Новый год в Тбилиси и регионах Грузии

Ждать ли снега – какой будет погода на Новый год в Тбилиси и регионах Грузии

В большинстве регионов Грузии на новогодние праздники ожидается солнечная погода без осадков 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T12:44+0400

2023-12-31T12:44+0400

2023-12-31T12:44+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

тбилиси

западная грузия

восточная грузия

прогноз погоды в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283818351_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_884d8346c0df6d54140548ab47664d0c.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Жителей Тбилиси 31 декабря и 1-2 января 2024 года ожидает солнечная погода без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Температура воздуха 31 декабря составит +9...+11 градусов днем и +2...+3 градуса ночью, а в первые дни нового года воздух днем прогреется до +13...+15 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти) 31 декабря и 1-2 января 2024 года, а также в равнинных районах Западной Грузии ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), а также в высокогорных районах (Местиа, Бахмаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Ночью в Местиа похолодает до -8 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года будет без осадков, но ветрено. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 31 декабря и 1-2 января 2024 года будет пасмурно, но без осадков. Ночью ожидается минусовая температура. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 31 декабря и 1-2 января 2024 года осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса. Ночью в Гудаури будет -10 градусов, а в Бакуриани -7. Третьего января синоптики обещают снег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

западная грузия

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии