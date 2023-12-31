https://sputnik-georgia.ru/20231231/zhiteli-armenii-chasami-stoyat-v-ocheredyakh-na-granitse-s-gruziey-285366843.html

Жители Армении часами стоят в очередях на границе с Грузией

Жители Армении часами стоят в очередях на границе с Грузией

Машинам, в том числе пассажирским микроавтобусам, приходится ждать у армяно-грузинской границы часами 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. На армяно-грузинской границе у КПП "Баграташен" образовались огромные очереди. Фотографии и видео с километровыми пробками появились в соцсетях.Сведения о заторах подтвердили в беседе со Sputnik Армения представители компаний, совершающих перевозки Ереван-Тбилиси на микроавтобусах.По словам менеджера одной из этих компаний, их машина простояла на границе всю ночь, а еще одна, выехавшая сегодня утром, ждет у КПП "Баграташен" уже три часа. Причина простая – многие выезжают отдохнуть на новогодние праздники, отметил он.Очевидцы сообщают, что жители приграничных сел предлагают желающим объехать основную трассу (через неизвестные ереванцам дороги внутри сел) и выехать уже у границы, вклиниваясь сбоку в очередь. За это "помощники" взимают определенную сумму.Напомним, в 2022 году новогодние нерабочие дни в Армении сохранились: если ранее официально отдыхали с 31 декабря по 6 января включительно, то теперь – только 31 декабря, 1 и 2 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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