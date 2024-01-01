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Иванишвили вернулся в политику: миллиардер объявил о своих планах – видео
Иванишвили вернулся в политику: миллиардер объявил о своих планах – видео
На съезде правящей партии "Грузинская мечта" ее почетным председателем был избран Бидзина Иванишвили, 67-летний миллиардер, который решил вернуться в политику... 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T15:08+0400
2024-01-01T15:08+0400
2024-01-01T15:28+0400
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Основавший в свое время "Грузинскую мечту" Бидзина Иванишвили заявил, что цель его возвращения в политическую жизнь – это создание "нового центра тяжести", чтобы на фоне усиления рейтинга, правящая партия не поддавалась на соблазн чрезмерной власти.Иванишвили отметил, что он не собирается принимать решений и будет лишь давать советы и рекомендации лидерам "Грузинской мечты", являясь главным советником партии. "Я думаю, мой жизненный опыт и советы нужны команде, чтобы привести страну к окончательной победе", – заявил основатель "Грузинской мечты".
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, политика, видео
Иванишвили вернулся в политику: миллиардер объявил о своих планах – видео
15:08 01.01.2024 (обновлено: 15:28 01.01.2024)
На съезде правящей партии "Грузинская мечта" ее почетным председателем был избран Бидзина Иванишвили, 67-летний миллиардер, который решил вернуться в политику спустя три года после ухода из нее
Основавший в свое время "Грузинскую мечту" Бидзина Иванишвили заявил, что цель его возвращения в политическую жизнь – это создание "нового центра тяжести", чтобы на фоне усиления рейтинга, правящая партия не поддавалась на соблазн чрезмерной власти.
Иванишвили отметил, что он не собирается принимать решений и будет лишь давать советы и рекомендации лидерам "Грузинской мечты", являясь главным советником партии. "Я думаю, мой жизненный опыт и советы нужны команде, чтобы привести страну к окончательной победе", – заявил основатель "Грузинской мечты".