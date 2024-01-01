https://sputnik-georgia.ru/20240101/kak-sanktsii-povliyali-na-rossiyu--otvet-putina-285380468.html
Как санкции повлияли на Россию – ответ Путина
Как санкции повлияли на Россию – ответ Путина
Запад рассчитывал на то, что все в России рухнет, но проблемы преодолеваются, заявил Владимир Путин 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T18:10+0400
2024-01-01T18:10+0400
2024-01-01T18:10+0400
россия
новости
в мире
украина
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/01/285380453_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9f597058493cf1ddf97c9aa857eccf47.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, а также прекращение поставок комплектующих предприятиям создали стране проблемы, но они успешно преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин.На фоне российской специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели в отношении России уже несколько пакетов санкций.Ряд российских банков отключили от системы SWIFT, Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских банковских карт за рубежом, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Помимо этого, за рубежом была заморожена примерно половина валютных резервов РФ (около 300 миллиардов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/01/285380453_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38411dedc928f36224e18ee0b7b2a684.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Как санкции повлияли на Россию – ответ Путина
Запад рассчитывал на то, что все в России рухнет, но проблемы преодолеваются, заявил Владимир Путин
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, а также прекращение поставок комплектующих предприятиям создали стране проблемы, но они успешно преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин.
"Россию отключили от международной системы расчетов – SWIFT она называется. Тоже видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали, что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно… Да, проблемы создали, но тем не менее они преодолеваются", – сказал Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского.
На фоне российской специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели в отношении России уже несколько пакетов санкций.
Ряд российских банков отключили от системы SWIFT, Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских банковских карт за рубежом, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.
Помимо этого, за рубежом была заморожена примерно половина валютных резервов РФ (около 300 миллиардов долларов).