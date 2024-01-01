Как санкции повлияли на Россию – ответ Путина

"Россию отключили от международной системы расчетов – SWIFT она называется. Тоже видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали, что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно… Да, проблемы создали, но тем не менее они преодолеваются", – сказал Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского.