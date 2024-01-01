https://sputnik-georgia.ru/20240101/kurs-lari-dollar-285340173.html

Курс лари на понедельник – 2,6894 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,6894 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0036 лари по отношению к доллару 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T09:41+0400

2024-01-01T09:41+0400

2024-01-01T09:41+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 января в размере 2,6894 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0036 лари по отношению к доллару.

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