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Минобразования в Грузии снова занялось делами молодежи
Минобразования в Грузии снова занялось делами молодежи
Решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии включает различные активности для молодежи 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T18:50+0400
2024-01-01T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Вопрос молодежи с 1 января 2024 года официально перешел министерству образования Грузии, теперь у ведомства новое название – министерство образования, науки и молодежи.Ранее правительство объяснило, что это решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии своими программами, начиная со школы и заканчивая профессиональным и высшим образованием, также включает различные активности для молодежи.Это уже третья попытка правительства усилить работу с молодежью.В 2018 году было упразднено отдельно существующее с 2010 года министерство по делам спорта и молодежи, и его функции стало выполнять обновленное и расширенное министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. Тогда же было создано Агентство по делам молодежи при новом министерстве.Однако уже в 2021 году это крупное ведомство разделили на два: министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси
грузия, общество, новости, тбилиси
Минобразования в Грузии снова занялось делами молодежи
Решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии включает различные активности для молодежи
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Вопрос молодежи с 1 января 2024 года официально перешел министерству образования Грузии, теперь у ведомства новое название – министерство образования, науки и молодежи.
Ранее правительство объяснило, что это решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии своими программами, начиная со школы и заканчивая профессиональным и высшим образованием, также включает различные активности для молодежи.
Это уже третья попытка правительства усилить работу с молодежью.
В 2018 году было упразднено отдельно существующее с 2010 года министерство по делам спорта и молодежи, и его функции стало выполнять обновленное и расширенное министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. Тогда же было создано Агентство по делам молодежи при новом министерстве.
Однако уже в 2021 году это крупное ведомство разделили на два: министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.