https://sputnik-georgia.ru/20240101/minobrazovaniya-v-gruzii-snova-zanyalos-delami-molodezhi-285381050.html

Минобразования в Грузии снова занялось делами молодежи

Минобразования в Грузии снова занялось делами молодежи

Решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии включает различные активности для молодежи 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T18:50+0400

2024-01-01T18:50+0400

2024-01-01T18:50+0400

грузия

общество

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663174_0:208:2908:1844_1920x0_80_0_0_d816740967482ea39a112651f09ec426.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Вопрос молодежи с 1 января 2024 года официально перешел министерству образования Грузии, теперь у ведомства новое название – министерство образования, науки и молодежи.Ранее правительство объяснило, что это решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии своими программами, начиная со школы и заканчивая профессиональным и высшим образованием, также включает различные активности для молодежи.Это уже третья попытка правительства усилить работу с молодежью.В 2018 году было упразднено отдельно существующее с 2010 года министерство по делам спорта и молодежи, и его функции стало выполнять обновленное и расширенное министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. Тогда же было создано Агентство по делам молодежи при новом министерстве.Однако уже в 2021 году это крупное ведомство разделили на два: министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, тбилиси