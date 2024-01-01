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Мира, процветания и прогресса – спикер парламента Грузии поздравил население с Новым годом
Мира, процветания и прогресса – спикер парламента Грузии поздравил население с Новым годом
По словам спикера, 2024 год население встречает в мирной Грузии, более уверенной и окрепшей 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T00:22+0400
2024-01-01T00:22+0400
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил население с Новым, 2024-м годом, пожелав мира, процветания и прогресса. "Хочу еще раз поздравить всех вас с Новым 2024 годом. Желаю вам мира, процветания, прогресса и победы нашей Родины", – сказал Папуашвили в своем новогоднем поздравлении. По словам спикера, 2024 год население встречает в мирной и европейской Грузии, более уверенной и окрепшей. Председатель парламента отметил, что Грузия добилась одной из величайших побед в своей современной истории – достойно завоевала статус страны-кандидата на членство в ЕС. Благодаря вашей постоянной поддержке власти Грузии смогли справиться большими вызовами. Грузинское общество сказало "нет" радикализму и выразило доверие внутренней и внешней политике, ориентированной на благополучие граждан и основанной на национальных интересах", – сказал Папуашвили. Спикер парламента поблагодарил людей разных профессий – военных, полицейских, пожарных, медицинский персонал, госслужащих за профессионализм, самоотверженность и любовь к Родине, которые укрепили страну в 2023 году. Папуашвили поздравил с Новым годом жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия), грузинскую диаспору, грузинскую церковь и всех друзей грузинского народа. Спикер парламента отдельно поздравил старшее поколение жителей Грузии, которое хранило и делилось новогодними традициями, а также будущее поколение, с которыми разделяют эти ценности. Поздравляем с Новым годом Мать-Церковь, которая является духовным лидером нашего народа и достойно хранительницей нашей духовности и ценностей. Неразрывная цепь традиций между поколениями – это то, что сохранило нашу идентичность как нации на протяжении тысячелетий, подчеркнул Папуашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, новый год 2024
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, новый год 2024
Мира, процветания и прогресса – спикер парламента Грузии поздравил население с Новым годом
По словам спикера, 2024 год население встречает в мирной Грузии, более уверенной и окрепшей
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил население с Новым, 2024-м годом, пожелав мира, процветания и прогресса.
"Хочу еще раз поздравить всех вас с Новым 2024 годом. Желаю вам мира, процветания, прогресса и победы нашей Родины", – сказал Папуашвили в своем новогоднем поздравлении.
По словам спикера, 2024 год население встречает в мирной и европейской Грузии, более уверенной и окрепшей.
Председатель парламента отметил, что Грузия добилась одной из величайших побед в своей современной истории – достойно завоевала статус страны-кандидата на членство в ЕС.
"Грузия добилась одной из величайших побед в своей современной истории – мы все вместе заслуженно и достойно завоевали статус страны-кандидата на членство в ЕС.
Благодаря вашей постоянной поддержке власти Грузии смогли справиться большими вызовами. Грузинское общество сказало "нет" радикализму и выразило доверие внутренней и внешней политике, ориентированной на благополучие граждан и основанной на национальных интересах", – сказал Папуашвили.
Спикер парламента поблагодарил людей разных профессий – военных, полицейских, пожарных, медицинский персонал, госслужащих за профессионализм, самоотверженность и любовь к Родине, которые укрепили страну в 2023 году.
Папуашвили поздравил с Новым годом жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия), грузинскую диаспору, грузинскую церковь и всех друзей грузинского народа.
"Я верю, что вместе мы сможем успешно построить единство и европейское будущее нашей Родины", – добавил Папуашвили.
Спикер парламента отдельно поздравил старшее поколение жителей Грузии, которое хранило и делилось новогодними традициями, а также будущее поколение, с которыми разделяют эти ценности. Поздравляем с Новым годом Мать-Церковь, которая является духовным лидером нашего народа и достойно хранительницей нашей духовности и ценностей.
Неразрывная цепь традиций между поколениями – это то, что сохранило нашу идентичность как нации на протяжении тысячелетий, подчеркнул Папуашвили.