https://sputnik-georgia.ru/20240101/moschnye-zemletryaseniya-v-yaponii-v-posolstve-gruzii-rabotaet-goryachaya-liniya-285378259.html

Мощные землетрясения в Японии: в посольстве Грузии работает горячая линия

Мощные землетрясения в Японии: в посольстве Грузии работает горячая линия

В Японии объявлена угроза цунами после серии мощных землетрясений 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T14:50+0400

2024-01-01T14:50+0400

2024-01-01T15:30+0400

новости

в мире

происшествия

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/01/285378089_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_631c76d9be717027b83fa71274f816ff.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Посольство Грузии в Японии после серии мощных землетрясений в стране призывает граждан в случае необходимости обращаться по номеру горячей линии диппредставительства. Номер дипломатического представительства +81 80 7933 5060.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Второй, более мощный удар, магнитудой 7,6 произошел в 16:10 по местному времени (10:10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало. После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

япония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, происшествия, япония