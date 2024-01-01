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Мощные землетрясения в Японии: в посольстве Грузии работает горячая линия
Мощные землетрясения в Японии: в посольстве Грузии работает горячая линия
В Японии объявлена угроза цунами после серии мощных землетрясений 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T14:50+0400
2024-01-01T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Посольство Грузии в Японии после серии мощных землетрясений в стране призывает граждан в случае необходимости обращаться по номеру горячей линии диппредставительства. Номер дипломатического представительства +81 80 7933 5060.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Второй, более мощный удар, магнитудой 7,6 произошел в 16:10 по местному времени (10:10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало. После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Мощные землетрясения в Японии: в посольстве Грузии работает горячая линия
14:50 01.01.2024 (обновлено: 15:30 01.01.2024)
В Японии объявлена угроза цунами после серии мощных землетрясений
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Посольство Грузии в Японии после серии мощных землетрясений в стране призывает граждан в случае необходимости обращаться по номеру горячей линии диппредставительства.
Номер дипломатического представительства +81 80 7933 5060.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Второй, более мощный удар, магнитудой 7,6 произошел в 16:10 по местному времени (10:10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.
После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.