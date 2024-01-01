https://sputnik-georgia.ru/20240101/novogodnie-feyerverki-nad-tbilisi-kak-gruziya-vstretila-2024-god--video-285379193.html

Новогодние фейерверки над Тбилиси: как Грузия встретила 2024 год – видео

Новогодние фейерверки над Тбилиси: как Грузия встретила 2024 год – видео

Тысячи фейерверков озарили небо над столицей Грузии в новогоднюю ночь. Чтобы увидеть это зрелище, сотни людей собрались у крепости Нарикала 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T15:32+0400

2024-01-01T15:32+0400

2024-01-01T15:48+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

новый год

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/01/285378846_587:360:1866:1080_1920x0_80_0_0_a73f5b305c77ff90d0c216bf06a275bb.jpg

Среди тех, кто вышел отпраздновать Новый год на улице, были и гости грузинской столицы, и жители Тбилиси. В последние годы встречать Новый год на улице становится традицией для все большего числа людей в Тбилиси.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, тбилиси, видео