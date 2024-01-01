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Новогодние фейерверки над Тбилиси: как Грузия встретила 2024 год – видео
Новогодние фейерверки над Тбилиси: как Грузия встретила 2024 год – видео
Тысячи фейерверков озарили небо над столицей Грузии в новогоднюю ночь. Чтобы увидеть это зрелище, сотни людей собрались у крепости Нарикала 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T15:32+0400
2024-01-01T15:32+0400
2024-01-01T15:48+0400
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Среди тех, кто вышел отпраздновать Новый год на улице, были и гости грузинской столицы, и жители Тбилиси. В последние годы встречать Новый год на улице становится традицией для все большего числа людей в Тбилиси.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, тбилиси, видео
Новогодние фейерверки над Тбилиси: как Грузия встретила 2024 год – видео
15:32 01.01.2024 (обновлено: 15:48 01.01.2024)
Тысячи фейерверков озарили небо над столицей Грузии в новогоднюю ночь. Чтобы увидеть это зрелище, сотни людей собрались у крепости Нарикала
Среди тех, кто вышел отпраздновать Новый год на улице, были и гости грузинской столицы, и жители Тбилиси. В последние годы встречать Новый год на улице становится традицией для все большего числа людей в Тбилиси.