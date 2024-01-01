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Новогодний лексикон для праздников в Грузии
Новогодний лексикон для праздников в Грузии
Наступил новый 2024 год, и если вы встречаете его в Грузии, то вам понадобится праздничный лекскион 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T11:30+0400
2024-01-01T11:30+0400
2024-01-01T12:07+0400
грузия
общество
новый год 2024
инфографика
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Новый год многие жители Грузии встречают в кругу семьи, поздравляют другу друга и дарят подарки. В эти дни также принято ходить в гости к друзьям, в рестораны, где есть музыкальная программа, а также участвовать в уличных новогодних гуляниях.В инфографике Sputnik Грузия мы подготовили для вас новогодний лексикон, состоящий из слов, которые понадобятся вам в праздничные дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новый год 2024, инфографика, инфографика
грузия, общество, новый год 2024, инфографика, инфографика
Новогодний лексикон для праздников в Грузии
11:30 01.01.2024 (обновлено: 12:07 01.01.2024)
Наступил новый 2024 год, и если вы встречаете его в Грузии, то вам понадобится праздничный лекскион
Новый год многие жители Грузии встречают в кругу семьи, поздравляют другу друга и дарят подарки. В эти дни также принято ходить в гости к друзьям, в рестораны, где есть музыкальная программа, а также участвовать в уличных новогодних гуляниях.
В инфографике Sputnik Грузия мы подготовили для вас новогодний лексикон, состоящий из слов, которые понадобятся вам в праздничные дни.