https://sputnik-georgia.ru/20240101/novogodniy-leksikon-dlya-prazdnikov-v-gruzii-285374532.html

Новогодний лексикон для праздников в Грузии

Новогодний лексикон для праздников в Грузии

Наступил новый 2024 год, и если вы встречаете его в Грузии, то вам понадобится праздничный лекскион 01.01.2024, Sputnik Грузия

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грузия

общество

новый год 2024

инфографика

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Новый год многие жители Грузии встречают в кругу семьи, поздравляют другу друга и дарят подарки. В эти дни также принято ходить в гости к друзьям, в рестораны, где есть музыкальная программа, а также участвовать в уличных новогодних гуляниях.В инфографике Sputnik Грузия мы подготовили для вас новогодний лексикон, состоящий из слов, которые понадобятся вам в праздничные дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новый год 2024, инфографика, инфографика