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От каких продуктов стоит отказаться – рекомендация главного онколога Минздрава России
От каких продуктов стоит отказаться – рекомендация главного онколога Минздрава России
С новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу, отметил специалист 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T22:10+0400
2024-01-01T22:10+0400
2024-01-01T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Жирная, острая, копченая пища увеличивает риск возникновения рака желудка и кишечника, написал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале.Врач призвал питаться сбалансированно для того, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества, отметив, что с новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу.Кроме того, по словам специалиста, физическая нагрузка не только благотворно влияет на иммунную систему, но и снижает уровень сахара в крови. Так, легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе и даже работа по дому позволяют проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать вес, заключил Каприн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, общество
новости, россия, общество
От каких продуктов стоит отказаться – рекомендация главного онколога Минздрава России
С новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу, отметил специалист
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik.
Жирная, острая, копченая пища увеличивает риск возникновения рака желудка и кишечника, написал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале.
"Постарайтесь исключить из своего рациона жирную, острую, копченую пищу. Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка. Ешьте больше овощей, фруктов", – призвал он.
Врач призвал питаться сбалансированно для того, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества, отметив, что с новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу.
Кроме того, по словам специалиста, физическая нагрузка не только благотворно влияет на иммунную систему, но и снижает уровень сахара в крови. Так, легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе и даже работа по дому позволяют проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать вес, заключил Каприн.