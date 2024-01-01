https://sputnik-georgia.ru/20240101/ot-kakikh-produktov-stoit-otkazatsya--rekomendatsiya-glavnogo-onkologa-minzdrava-rossii-285383318.html

От каких продуктов стоит отказаться – рекомендация главного онколога Минздрава России

От каких продуктов стоит отказаться – рекомендация главного онколога Минздрава России

С новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу, отметил специалист 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Жирная, острая, копченая пища увеличивает риск возникновения рака желудка и кишечника, написал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале.Врач призвал питаться сбалансированно для того, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества, отметив, что с новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу.Кроме того, по словам специалиста, физическая нагрузка не только благотворно влияет на иммунную систему, но и снижает уровень сахара в крови. Так, легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе и даже работа по дому позволяют проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать вес, заключил Каприн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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