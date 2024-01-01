https://sputnik-georgia.ru/20240101/park-mtatsminda-v-tbilisi-prigotovil-razlichnye-novogodnie-meropriyatiya-285374840.html
Парк Мтацминда в Тбилиси приготовил различные новогодние мероприятия
Парк Мтацминда в Тбилиси приготовил различные новогодние мероприятия
Все аттракционы в парке Мтацминда работают с 12 часов 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T12:11+0400
2024-01-01T12:11+0400
2024-01-01T12:11+0400
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новости
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Развлекательные новогодние мероприятия продлятся в столичном парке Мтацминда до 7 января. Организаторы запланировали разнообразную программу: гости смогут увидеть Санта Клауса, сказочных героев, шоу иллюзионистов, театральные и цирковые представления. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 18:00 на центральной площади. С 12:00 часов работают все аттракционы. Фуникулер работает с 10:00 до 04:00.Парк Мтацминда является одной из главных достопримечательностей города. Что касается названия, то Мтацминда переводится с грузинского языка как "святая гора". Площадь парка примерно 100 гектаров, он является самым высоким парком в Тбилиси и расположен на высоте более 700 метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, парк "мтацминда", тбилиси, новый год 2024
грузия, новости, парк "мтацминда", тбилиси, новый год 2024
Парк Мтацминда в Тбилиси приготовил различные новогодние мероприятия
Все аттракционы в парке Мтацминда работают с 12 часов
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Развлекательные новогодние мероприятия продлятся в столичном парке Мтацминда до 7 января.
Организаторы запланировали разнообразную программу: гости смогут увидеть Санта Клауса, сказочных героев, шоу иллюзионистов, театральные и цирковые представления.
Мероприятия будут проходить с 12:00 до 18:00 на центральной площади. С 12:00 часов работают все аттракционы.
Фуникулер работает с 10:00 до 04:00.
Парк Мтацминда является одной из главных достопримечательностей города. Что касается названия, то Мтацминда переводится с грузинского языка как "святая гора". Площадь парка примерно 100 гектаров, он является самым высоким парком в Тбилиси и расположен на высоте более 700 метров над уровнем моря.