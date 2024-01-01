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Россия стала председателем СНГ
Россия стала председателем СНГ
Президент России отметил важность общей работы в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T16:10+0400
2024-01-01T16:10+0400
2024-01-01T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Председателем Содружестве Независимых государств (СНГ) с 1 января на год становится Российская Федерация, сообщает РИА Новости. Среди ключевых задач российские власти называют укрепление авторитета организации и связей государств-участников с рядом региональных объединений, а также совместное противодействие внешним вызовам.Президент России Владимир Путин заявлял, что страна в качестве председателя в СНГ намерена продолжить работу по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, что позволит обеспечить финансово-экономический суверенитет стран.Кроме того, глава российского государства отметил важность общей работы в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.Еще одним аспектом российского председательства в СНГ будет расширение культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.Саммит Содружества планируется провести 8 октября в Москве. Кроме того, в конце года ожидается традиционная неформальная встреча лидеров в Санкт-Петербурге.Председательство в СНГ в 2025 году, как ожидается, перейдет к Таджикистану.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, москва, владимир путин, снг
россия, в мире, новости, москва, владимир путин, снг
Россия стала председателем СНГ
Президент России отметил важность общей работы в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik.
Председателем Содружестве Независимых государств (СНГ) с 1 января на год становится Российская Федерация, сообщает РИА Новости
.
Среди ключевых задач российские власти называют укрепление авторитета организации и связей государств-участников с рядом региональных объединений, а также совместное противодействие внешним вызовам.
Президент России Владимир Путин заявлял, что страна в качестве председателя в СНГ намерена продолжить работу по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, что позволит обеспечить финансово-экономический суверенитет стран.
Кроме того, глава российского государства отметил важность общей работы в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.
Еще одним аспектом российского председательства в СНГ будет расширение культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.
Саммит Содружества планируется провести 8 октября в Москве. Кроме того, в конце года ожидается традиционная неформальная встреча лидеров в Санкт-Петербурге.
Председательство в СНГ в 2025 году, как ожидается, перейдет к Таджикистану.