https://sputnik-georgia.ru/20240101/s-novogo-goda-zazhivem-po-novomu--glavnye-novshestva-v-gruzii-2024-goda-285372098.html
С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года
С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года
Новый 2024 год станет одним из самых богатых на новшества, часть из которых порадует обычных граждан, а часть станет поводом быть более внимательными и... 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T09:01+0400
2024-01-01T09:01+0400
2024-01-01T09:01+0400
грузия
общество
новости
пенсия
зарплата
экология в грузии
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Sputnik Грузия собрал для вас самые главные новшества 2024 года. Радость для пенсионеров Начнем с новшества актуального для пенсионеров. С 1 января их ждет повышенная пенсия. При этом пенсия граждан в возрасте до 70 лет вырастет на 20 лари и составит 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари. Для граждан старше 70 лет пенсия вырастет на 50 лари и составит 415 лари, в высокогорных поселениях пенсия составит 490 лари. Рост зарплат бюджетников С 1 января 2024 года все получающие заработную плату из государственного или муниципального бюджета будут получать повышенные зарплаты. По решению правительства заработная плата увеличится на 10%. При этом повышение коснется также военных и полицейских.Новые зарплаты у учителей В 2024 году заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов). Максимальное повышение ждет педагогов, работающих при полной загрузке. Новшества для автомобилистов С января вступают сразу два новшества для автомобилистов в Грузии. Первым новшеством будет введение штрафов за шумные автомобили. Второе же коснется вопроса использования зимних покрышек в Грузии и обяжет их принять на горных дорогах страны. Кроме того, в страну с 1 января запретят ввозить автомобили, не соответствующие стандарту "Евро 5". Коммунальная радость Платящим за коммуналку в Грузии в 2024 году повезло. Потребительский и непотребительский тариф на электроэнергию по всей Грузии снизится с 1 января 2024 года сразу на 0,03 лари. А вот коммерческие тарифы на воду и на газ будут увеличены в Тбилиси, Рустави и Мцхета. Урегулирование транспорта В 2024 году в Грузии стартует реформа междугороднего транспорта. Появятся новые автовокзалы, а сами перевозки станут лицензионными и больше не будут приносить сюрпризов для путешественников. Также в Тбилиси ограничат проезд грузовых автомобилей в дневное время. Новое старое ведомство Также в Грузии наконец определились, кто будет заниматься делами молодежи на уровне министерств, и теперь эта сфера будет официально подведомственна Минобразования Грузии. Именно этому министерству теперь будет подчинятся Агентство по делам молодежи и все осуществляемые им программы. Новая жизнь в тюрьмах Новшество принес 2024 год и тюрьмам. Теперь у них обновленные правила содержания, а также новые льготы. Заключенные в тюрьмах получили право смотреть телевизор, учиться, работать, а также им дана гарантия защиты прав. Забота об озоновом слое Грузия в прошлом году стала 151-й страной Монреальского протокола, присоединившейся к Кигалийской поправке к нему, и теперь в Грузии будет задействовано сразу несколько новых правил. Одним из правил будет обязательство проверки холодильных установок на безопасность, а вторым – запрет на продажу веществ, разрушающих озоновый слой. Новые правила призыва в армию Ждет новшество в 2024 году и призывников. Теперь призывом на срочную службу будет заниматься министерство обороны Грузии, а не районные администрации. К тому же поводов откосить от армии станет меньше. В списки призывников попадут студенты на дистанционке. Забота о рождаемости Принесет новый год новое и в сферу демографии. С 1 января в Грузии появится Единый национальный реестр репродуктивной деятельности. Кроме того, новшества будут и в контроле абортов в Грузии. На консультации перед абортом, помимо врача, с 1 января 2024 года в обязательном порядке будут присутствовать соцработник и психолог, а сама консультация будет проводиться конфиденциально в специальной комнате. Камер наблюдения в Грузии стало больше Еще одним новшеством станет повсеместное наблюдение за жителями и гостями Грузии. С 1 января камеры видеонаблюдения появились на всех объектах питания, где осуществляется розничная и оптовая торговля, гостиницах и мотелях, а также объектах питания и в крупных компаниях. Неприятная новость для любителей казино В новом году любителям азартных игр придется столкнуться с жесткими правилами и ограничениями. В Грузии с 1 июля запретят играть даже в онлайн-казино и тотализаторах гражданам Грузии до 25 лет и иностранцам до 18 лет. Также ставки на спорт и онлайн-казино запретят чиновникам, соцнезащищенным и лудоманам, в том числе и через интернет-кафе. Нет незаконным отрядам и помощи террористам В 2024 году также в Грузии официально запретят любые военизированные добровольческие отряды, если те не имеют отношения непосредственно к Министерству обороны. Также в 2024 году центральных депозитариев, имеющих лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обяжут соблюдать запреты об отмывании денег и финансирование терроризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, пенсия, зарплата, экология в грузии
грузия, общество, новости, пенсия, зарплата, экология в грузии
С Нового года заживем по-новому – главные новшества в Грузии 2024 года
Новый 2024 год станет одним из самых богатых на новшества, часть из которых порадует обычных граждан, а часть станет поводом быть более внимательными и осторожными
Sputnik Грузия собрал для вас самые главные новшества 2024 года.
Начнем с новшества актуального для пенсионеров. С 1 января их ждет повышенная пенсия.
При этом пенсия граждан в возрасте до 70 лет вырастет на 20 лари и составит 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари.
Для граждан старше 70 лет пенсия вырастет на 50 лари и составит 415 лари, в высокогорных поселениях пенсия составит 490 лари.
С 1 января 2024 года все получающие заработную плату из государственного или муниципального бюджета будут получать повышенные зарплаты.
По решению правительства заработная плата увеличится на 10%. При этом повышение коснется также военных и полицейских.
Новые зарплаты у учителей
В 2024 году заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов).
Максимальное повышение ждет педагогов, работающих при полной загрузке.
Новшества для автомобилистов
С января вступают сразу два новшества для автомобилистов в Грузии. Первым новшеством будет введение штрафов за шумные автомобили.
Второе же коснется вопроса использования зимних покрышек в Грузии и обяжет их принять на горных дорогах страны.
Кроме того, в страну с 1 января запретят ввозить автомобили, не соответствующие стандарту "Евро 5".
Платящим за коммуналку в Грузии в 2024 году повезло. Потребительский и непотребительский тариф на электроэнергию по всей Грузии снизится с 1 января 2024 года сразу на 0,03 лари.
А вот коммерческие тарифы на воду и на газ будут увеличены в Тбилиси, Рустави и Мцхета.
Урегулирование транспорта
В 2024 году в Грузии стартует реформа междугороднего транспорта. Появятся новые автовокзалы, а сами перевозки станут лицензионными и больше не будут приносить сюрпризов для путешественников.
Также в Тбилиси ограничат проезд грузовых автомобилей в дневное время.
Также в Грузии наконец определились, кто будет заниматься делами молодежи на уровне министерств, и теперь эта сфера будет официально подведомственна Минобразования Грузии.
Именно этому министерству теперь будет подчинятся Агентство по делам молодежи и все осуществляемые им программы.
Новшество принес 2024 год и тюрьмам. Теперь у них обновленные правила содержания, а также новые льготы.
Заключенные в тюрьмах получили право смотреть телевизор, учиться, работать, а также им дана гарантия защиты прав.
Грузия в прошлом году стала 151-й страной Монреальского протокола, присоединившейся к Кигалийской поправке к нему, и теперь в Грузии будет задействовано сразу несколько новых правил.
Одним из правил будет обязательство проверки холодильных установок на безопасность, а вторым – запрет на продажу веществ, разрушающих озоновый слой.
Новые правила призыва в армию
Ждет новшество в 2024 году и призывников. Теперь призывом на срочную службу будет заниматься министерство обороны Грузии, а не районные администрации.
К тому же поводов откосить от армии станет меньше. В списки призывников попадут студенты на дистанционке.
Принесет новый год новое и в сферу демографии. С 1 января в Грузии появится Единый национальный реестр репродуктивной деятельности.
Кроме того, новшества будут и в контроле абортов в Грузии. На консультации перед абортом, помимо врача, с 1 января 2024 года в обязательном порядке будут присутствовать соцработник и психолог, а сама консультация будет проводиться конфиденциально в специальной комнате.
Камер наблюдения в Грузии стало больше
Еще одним новшеством станет повсеместное наблюдение за жителями и гостями Грузии.
С 1 января камеры видеонаблюдения появились на всех объектах питания, где осуществляется розничная и оптовая торговля, гостиницах и мотелях, а также объектах питания и в крупных компаниях.
Неприятная новость для любителей казино
В новом году любителям азартных игр придется столкнуться с жесткими правилами и ограничениями. В Грузии с 1 июля запретят играть даже в онлайн-казино и тотализаторах гражданам Грузии до 25 лет и иностранцам до 18 лет.
Также ставки на спорт и онлайн-казино запретят чиновникам, соцнезащищенным и лудоманам, в том числе и через интернет-кафе.
Нет незаконным отрядам и помощи террористам
В 2024 году также в Грузии официально запретят любые военизированные добровольческие отряды, если те не имеют отношения непосредственно к Министерству обороны.
Также в 2024 году центральных депозитариев, имеющих лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обяжут соблюдать запреты об отмывании денег и финансирование терроризма.