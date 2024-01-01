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С новыми надеждами, целями и задачами - премьер Грузии поздравил население с Новым годом
С новыми надеждами, целями и задачами - премьер Грузии поздравил население с Новым годом
Глава правительства пожелал населению Грузии мира, дальнейшего прогресса и благополучия 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T00:10+0400
2024-01-01T00:10+0400
2024-01-01T00:10+0400
грузия
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ираклий гарибашвили
новый год 2024
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Мы встречаем 2024 год с новыми надеждами, целями и задачами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего новогоднего обращения к населению. Глава правительства пожелал населению Грузии мира, дальнейшего прогресса и благополучия. "Желаю дальнейшего прогресса, укрепления, объединения нашей Родины, счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям", - заявил премьер. По его словам, 2023 год стал годом исключительного успеха и прогресса, когда Грузия на фоне сложных вызовов смогла обеспечить в стране мир. По словам премьера, историческим событием 2023 года стало предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. "Это достижение, подкрепленное великим наследием наших предков, не только бесповоротно определило лучшее будущее нашей страны и ее достойное место в семье свободных европейских наций, но и начертило новые контуры самого ЕвроСоюза", - сказал Гарибашвили. Премьер поздравил отдельно военных, полицейских, сотрудников органов безопасности, офицеров, пожарных, врачей, медперсонал, профессоров, ученых, представителей культуры, спортсменов,государственных служащих, грузинскую диаспору, отметив, что страна ими гордится. По словам премьера, людей разных профессий в Грузии объединяет одно - любовь к Родине. Только на этом единстве должно основываться построение сильного, единого и развитого европейского государства вместе с нашими братьями абхазами и осетинами, и всеми народами, живущими на земле, подчеркнул Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, новый год 2024
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, новый год 2024
С новыми надеждами, целями и задачами - премьер Грузии поздравил население с Новым годом
Глава правительства пожелал населению Грузии мира, дальнейшего прогресса и благополучия
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Мы встречаем 2024 год с новыми надеждами, целями и задачами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего новогоднего обращения к населению.
"Мы встречаем Новый год с настроем и готовностью продолжать неустанно работать для скорейшего достижения этих национальных целей", - заявил премьер.
Глава правительства пожелал населению Грузии мира, дальнейшего прогресса и благополучия.
"Желаю дальнейшего прогресса, укрепления, объединения нашей Родины, счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям", - заявил премьер.
По его словам, 2023 год стал годом исключительного успеха и прогресса, когда Грузия на фоне сложных вызовов смогла обеспечить в стране мир.
"Это был поистине исключительный год успеха и прогресса в нашей новейшей истории. В период таких сложных для мира вызовов мы обеспечили мир и предприняли очень важные шаги для развития нашей страны", - отметил Гарибашвили.
По словам премьера, историческим событием 2023 года стало предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
"Это достижение, подкрепленное великим наследием наших предков, не только бесповоротно определило лучшее будущее нашей страны и ее достойное место в семье свободных европейских наций, но и начертило новые контуры самого ЕвроСоюза", - сказал Гарибашвили.
Премьер поздравил отдельно военных, полицейских, сотрудников органов безопасности, офицеров, пожарных, врачей, медперсонал, профессоров, ученых, представителей культуры, спортсменов,государственных служащих, грузинскую диаспору, отметив, что страна ими гордится.
По словам премьера, людей разных профессий в Грузии объединяет одно - любовь к Родине.
"Безусловная любовь к своей Родине – это то, что объединяет нас не только друг с другом, но и с нашими великими предками и будущими поколениями", - подчеркнул премьер.
Только на этом единстве должно основываться построение сильного, единого и развитого европейского государства вместе с нашими братьями абхазами и осетинами, и всеми народами, живущими на земле, подчеркнул Гарибашвили.