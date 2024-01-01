https://sputnik-georgia.ru/20240101/slovo-obladaet-moschnoy-siloy---patriarkh-gruzii-pozdravil-naselenie-s-novym-godom-285371340.html
Слово обладает мощной силой - Патриарх Грузии поздравил население с Новым годом
Слово обладает мощной силой - Патриарх Грузии поздравил население с Новым годом
Несколько столетий назад было такое правило в народе, они встречались друг с другом и говорили – радуйся, радуйся дома и за его пределами, мир нашей стране... 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T01:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил жителей страны с Новым 2024 годом и напомнил, что слово обладает мощной силой. Да благословит вас Господь, добавил Патриарх. Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, новый год 2024, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, новый год 2024, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Слово обладает мощной силой - Патриарх Грузии поздравил население с Новым годом
Несколько столетий назад было такое правило в народе, они встречались друг с другом и говорили – радуйся, радуйся дома и за его пределами, мир нашей стране, сказал Патриарх
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил жителей страны с Новым 2024 годом и напомнил, что слово обладает мощной силой.
"Сегодня я встречаюсь с вами, чтобы поздравить с Новым годом. Слово обладает мощной силой. Несколько столетий назад было такое правило в народе, они встречались друг с другом и говорили – радуйся, радуйся дома и за его пределами, мир нашей стране", – сказал Илия II.
Да благословит вас Господь, добавил Патриарх.
Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.