https://sputnik-georgia.ru/20240101/slovo-obladaet-moschnoy-siloy---patriarkh-gruzii-pozdravil-naselenie-s-novym-godom-285371340.html

Слово обладает мощной силой - Патриарх Грузии поздравил население с Новым годом

Слово обладает мощной силой - Патриарх Грузии поздравил население с Новым годом

Несколько столетий назад было такое правило в народе, они встречались друг с другом и говорили – радуйся, радуйся дома и за его пределами, мир нашей стране... 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T01:14+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил жителей страны с Новым 2024 годом и напомнил, что слово обладает мощной силой. Да благословит вас Господь, добавил Патриарх. Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, новый год 2024, католикос-патриарх всея грузии илия ii