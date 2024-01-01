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Торнике Шенгелия признан лучшим игроком итальянского клуба "Виртус"
Торнике Шенгелия признан лучшим игроком итальянского клуба "Виртус"
Команда, за которую играет грузинский баскетболист, занимает третье место в чемпионате Италии 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Лидер баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия признан лучшим игроком года итальянского "Виртуса". Обладателя титула определили болельщики клуба путем голосования. В этом сезоне Шенгелия несколько раз становился MVP (MVP Movistar). Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия перешел в "Виртус" в марте 2022 года после того, как покинул московский ЦСКА. Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, торнике шенгелия
спорт, новости, грузия, торнике шенгелия

Торнике Шенгелия признан лучшим игроком итальянского клуба "Виртус"

15:30 01.01.2024
© Courtesy of Tornike ShengeliaТорнике Шенгелия отличился в составе "Виртуса"
Торнике Шенгелия отличился в составе Виртуса - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
© Courtesy of Tornike Shengelia
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Команда, за которую играет грузинский баскетболист, занимает третье место в чемпионате Италии
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Лидер баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия признан лучшим игроком года итальянского "Виртуса".
Обладателя титула определили болельщики клуба путем голосования. В этом сезоне Шенгелия несколько раз становился MVP (MVP Movistar).
Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия перешел в "Виртус" в марте 2022 года после того, как покинул московский ЦСКА.
Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.
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