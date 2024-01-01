https://sputnik-georgia.ru/20240101/tornike-shengeliya-priznan-luchshim-igrokom-italyanskogo-kluba-virtus-285378712.html

Торнике Шенгелия признан лучшим игроком итальянского клуба "Виртус"

Торнике Шенгелия признан лучшим игроком итальянского клуба "Виртус"

Команда, за которую играет грузинский баскетболист, занимает третье место в чемпионате Италии 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T15:30+0400

2024-01-01T15:30+0400

2024-01-01T15:30+0400

спорт

новости

грузия

торнике шенгелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0a/272074733_0:617:1242:1316_1920x0_80_0_0_ce29b53198839471ab440172047c3862.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Лидер баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия признан лучшим игроком года итальянского "Виртуса". Обладателя титула определили болельщики клуба путем голосования. В этом сезоне Шенгелия несколько раз становился MVP (MVP Movistar). Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия перешел в "Виртус" в марте 2022 года после того, как покинул московский ЦСКА. Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, торнике шенгелия