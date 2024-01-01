https://sputnik-georgia.ru/20240101/v-gruzii-budet-bolshe-kamer-videonablyudeniya-285382734.html

В Грузии будет больше камер видеонаблюдения

В Грузии будет больше камер видеонаблюдения

Наличие камер будет проверять Центр по управлению чрезвычайными ситуациями "112" 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T21:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Истек срок внедрения обязательства для всех владельцев объектов, где осуществляется розничная и оптовая торговля, гостиниц и мотелей, а также объектов питания установить камеры автоматического видеонаблюдения на всех своих зданиях.Обязательным размещение камер стало и для тех объектов, чей оборот в год превышает 500 тысяч.Согласно новым правилам, на каждом здании должны быть установлены минимум две камеры на главном и индивидуальном входах и на внешнем периметре, а также по одной камере на каждом запасном выходе.Каждый объект также обязан обеспечить возможность просмотреть видеозаписи на месте.Наличие камер будет проверять Центр по управлению чрезвычайными ситуациями "112", а доступ к записям получат и Центр, и полиция.Ранее размещение камер на всех зданиях было обязательным лишь в торговых центрах, на рынках, больницах и сигарабарах, а также в обменных пунктах, кредитных и микрофинансовых организациях, школах, тотализаторах, аптеках и фармацевтических компаниях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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