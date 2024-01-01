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В новогоднюю ночь у канатки в Тбилиси выстроилась очередь – видео
В новогоднюю ночь у канатки в Тбилиси выстроилась очередь – видео
Сотни людей выстроились в очередь на канатку в центре Тбилиси. Среди них были как гости грузинской столицы, так и ее жители, в том числе те, кто переехал сюда... 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T15:05+0400
2024-01-01T15:05+0400
2024-01-01T15:07+0400
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В новогоднюю ночь всем хотелось подняться на крепость Нарикала, чтобы оттуда увидеть весь город в новогодних огнях и праздничные фейерверки. Как и весь общественный транспорт в столице Грузии, в новогоднюю ночь канатка парк Рике-Нарикала работала до трех часов ночи.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, канатная дорога, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, канатная дорога, видео
В новогоднюю ночь у канатки в Тбилиси выстроилась очередь – видео
15:05 01.01.2024 (обновлено: 15:07 01.01.2024)
Сотни людей выстроились в очередь на канатку в центре Тбилиси. Среди них были как гости грузинской столицы, так и ее жители, в том числе те, кто переехал сюда из других стран
В новогоднюю ночь всем хотелось подняться на крепость Нарикала, чтобы оттуда увидеть весь город в новогодних огнях и праздничные фейерверки. Как и весь общественный транспорт в столице Грузии, в новогоднюю ночь канатка парк Рике-Нарикала работала до трех часов ночи.