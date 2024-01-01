https://sputnik-georgia.ru/20240101/v-novogodnyuyu-noch-u-kanatki-v-tbilisi-vystroilas-ochered--video-285377964.html

В новогоднюю ночь у канатки в Тбилиси выстроилась очередь – видео

В новогоднюю ночь у канатки в Тбилиси выстроилась очередь – видео

Сотни людей выстроились в очередь на канатку в центре Тбилиси. Среди них были как гости грузинской столицы, так и ее жители, в том числе те, кто переехал сюда... 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T15:05+0400

2024-01-01T15:05+0400

2024-01-01T15:07+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

новый год

канатная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/01/285377463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a9918e3e72927f66841a4cbbaee1c07.jpg

В новогоднюю ночь всем хотелось подняться на крепость Нарикала, чтобы оттуда увидеть весь город в новогодних огнях и праздничные фейерверки. Как и весь общественный транспорт в столице Грузии, в новогоднюю ночь канатка парк Рике-Нарикала работала до трех часов ночи.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, канатная дорога, видео